Με τον Χρήστο Τζόλη να σκοράρει και να μοιράζει τρεις ασίστ, η Κλαμπ Μπριζ διέλυσε με 5-0 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και αγκάλιασε τον τίτλο στο Βέλγιο.

Μόνο με... λιποθυμία χάνει το πρωτάθλημα η Κλαμπ Μπριζ! Με τον Χρήστο Τζόλη πρωταγωνιστή, η ομάδα του Ιβάν Λέκο συνέτριψε με 5-0 εντός έδρας της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και ξέφυγε στο +4, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των playoffs.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε ένα γκολ και τρεις ασίστ, σερβίροντας το 1-0 στον Βανάκεν στο 30', με τον Σάις να διπλασιάζει να τέρματα της Μπριζ επτά λεπτά αργότερα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Τζόλης μοίρασε νέα ασίστ, με τον Βανάκεν να σκοράρει ξανά για το 3-0.

Τα... κερασάκια στην τούρτα ήρθαν από τον Έλληνα παικταρά στο 87ο λεπτό και τον Φορμπς στο 90+4' (από μία ακόμη ασίστ Τζόλη), με την Κλαμπ Μπριζ να αγκαλιάζει το πρωτάθλημα και την έξοδο στο Champions League. Όσο για τον 24χρονο εξτρέμ; Έχει πλέον 20 γκολ και 27 ασίστ σε 50 συμμετοχές φέτος!