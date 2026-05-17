Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Οζντόεφ και Μύθου έγραψαν το 0-2
Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό για να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και σε 5 λεπτά βρήκε δύο γκολ.
Στο 30' ο Πέλκας εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά, ο Οζντόεφ ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 0-1.
Το 0-1
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Το περιβραχιόνιο-αφιέρωση στη Λεωφόρο, το «σεντόνι» και το βίντεο που έπαιξε
Στο 35' από λάθος του Αντίνο, ο Πέλκας έδωσε δεξιά στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος σέντραρε κι ο Μύθου με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 0-2. Έτσι, με αυτά τα δύο γκολ, ο ΠΑΟΚ μετράει την τρέχουσα σεζόν 101 τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.
Το 0-2 του Μύθου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.