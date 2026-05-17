Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Παναθηναϊκού με γκολ των Οζντόεφ, Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό για να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και σε 5 λεπτά βρήκε δύο γκολ.

Στο 30' ο Πέλκας εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά, ο Οζντόεφ ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 0-1.

Το 0-1

Στο 35' από λάθος του Αντίνο, ο Πέλκας έδωσε δεξιά στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος σέντραρε κι ο Μύθου με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 0-2. Έτσι, με αυτά τα δύο γκολ, ο ΠΑΟΚ μετράει την τρέχουσα σεζόν 101 τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Το 0-2 του Μύθου