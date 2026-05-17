Νιουκάστλ - Γουέστ Χαμ 3-1: Μια ανάσα από την... Championship τα Σφυριά
H Γουέστ Χαμ ήθελε μόνο νίκη στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, όμως σε μια από τις χειρότερές της εμφανίσεις ηττήθηκε 3-1 από τη Νιουκάστλ και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από τον υποβιβασμό της στην Championship για πρώτη φορά μετά το 2012. Οι Λονδρέζοι βρίσκονται πλέον στο -2 από τη ζώνη σωτηρίας, αλλά με ματς περισσότερο από την Τότεναμ. Θυμίζουμε, πως οι Spurs την Τρίτη φιλοξενούνται από την Τσέλσι και ουσιαστικά με ισοπαλία παραμένουν στην Premier League (τεράστια η διαφορά τερμάτων ανάμεσα σε Τότεναμ και Γουέστ Χαμ). Εντυπωσιακό 20λεπτο για τη Νιουκάστλ, αφού στο 15' ο Βολτεμάντε άνοιξε το σκορ, ενώ στο 19' ο Οσουλα πέτυχε το 2-0. Ο τελευταίος στο 65ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0. Ο Καστεγιάνος στο 69ο λεπτό διαμόρφωσε το 3-1 για τους Λονδρέζους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.