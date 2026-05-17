H Νιουκάστλ επικράτησε εύκολα 3-1 της Γουέστ Χαμ και ουσιαστικά την έριξε στην Championship, μιας και παρέμεινε στο -2 από την Τότεναμ.

H Γουέστ Χαμ ήθελε μόνο νίκη στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, όμως σε μια από τις χειρότερές της εμφανίσεις ηττήθηκε 3-1 από τη Νιουκάστλ και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από τον υποβιβασμό της στην Championship για πρώτη φορά μετά το 2012. Οι Λονδρέζοι βρίσκονται πλέον στο -2 από τη ζώνη σωτηρίας, αλλά με ματς περισσότερο από την Τότεναμ. Θυμίζουμε, πως οι Spurs την Τρίτη φιλοξενούνται από την Τσέλσι και ουσιαστικά με ισοπαλία παραμένουν στην Premier League (τεράστια η διαφορά τερμάτων ανάμεσα σε Τότεναμ και Γουέστ Χαμ). Εντυπωσιακό 20λεπτο για τη Νιουκάστλ, αφού στο 15' ο Βολτεμάντε άνοιξε το σκορ, ενώ στο 19' ο Οσουλα πέτυχε το 2-0. Ο τελευταίος στο 65ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0. Ο Καστεγιάνος στο 69ο λεπτό διαμόρφωσε το 3-1 για τους Λονδρέζους.

