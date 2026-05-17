Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο Ταμπόρδα ισοφαρίζει για τους «πράσινους»
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το 2-2 με τον Ταμπόρδα στο 82' να στέλνει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα.
Παρότι έχανε με 2-0, ο Παναθηναϊκός δεν παράτησε το τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο και στο 81' κατάφερε να κάνει το 2-2 με τον Ταμπόρδα. Ο Κυριακόπουλος έκανε την σέντρα ο Σφιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά-ψαράκι, ο Παβλένκα έδιωξε αρχικά αλλά η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο Ταμπόρδα που δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει και να κάνει το 2-2.
@Photo credits: INTIME
