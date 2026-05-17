Οι συναυλίες που έχει προγραμματίσει ο Χάρι Στάιλς στο Άμστερνταμ αναγκάζουν τον Άγιαξ να ξεσπιτωθεί...

Μπορεί να έχει τεράστια ευρωπαϊκή ιστορία, εντούτοις για να μπορέσει να παίξει και του χρόνου εκτός συνόρων, ο Άγιαξ θα χρειαστεί να... επιβιώσει στα μπαράζ της Eredivisie. Κι αυτό απλά για ένα εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League...

Το ακόμη χειρότερο για τον Αίαντα, είναι ότι παρότι μπαίνει στη διαδικασία ως ισχυρός και θα έχει την ευκαιρία να παίξει εντός έδρας τόσο στα ημιτελικά, όσο και στον τελικό -αν περάσει- θα αναγκαστεί να ξεσπιτωθεί και να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Φόλενταμ!

Ο λόγος; Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Χάρι Στάιλς στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα στις 16,17, 20, 22, 23, 26, 29 και 30 Μαΐου, καθώς και στις 4 και 5 Ιουνίου, που καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνων αυτό το διάστημα...

Έτσι, ο αγώνας με τη Χρόνινχεν την Πέμπτη (21/5) θα γίνει σε ουδέτερη έδρα, όπως και ο τελικός της 24ης του μήνα, σε περίπτωση πρόκρισης του Αίαντα, με Ουτρέχτη και Χέρενφεϊν να συνθέτουν το έτερο ζευγάρι των playoffs.