ΠΑΟΚ: Πότε ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος και θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο του Παναθηναϊκού, αλλά για μία ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα έδειξε όλες τις αδυναμίες και τις ανασφάλειές του, ήρθε ισόπαλος 2-2 και έτσι τερμάτισε στην τρίτη θέση, οπότε θα παίξει στο Europa League και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Στις 17 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλό του και στις 23 Ιουλίου θα δώσει τον πρώτο του επίσημο αγώνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προκριματικών

Κλήρωση δεύτερου προκριματικού γύρου

 

17 Ιουνίου 2026
Πρώτο ματς 23 Ιουλίου 2026
Δεύτερο ματς 30 Ιουλίου

Κλήρωση τρίτου προκριματικού γύρου

20 Ιουλίου 2026
Πρώτος αγώνας 6 Αυγούστου 2026
Δεύτερος αγώνας 13 Αυγούστου 2026

Κλήρωση playoffs

3 Αυγούστου 2026
Πρώτος αγώνας 20 Αυγούστου 2026
Δεύτερος αγώνας 27 Αυγούστου 2026

