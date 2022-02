Οπως όλα δείχνουν ο Σέρχιο Ράμος θα βρίσκεται στη διάθεση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για τη ρεβάνς με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο 35χρονος Ισπανός αμυντικός λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε δεν είχε προλάβει το πρώτο ματς της ομάδας του με την Ρεάλ, για τους «16» του Champions League.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες ο Ράμος έχει ανεβάσει στροφές, προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του και όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα και με την «Marca», θα είναι έτοιμος για την επιστροφή του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αυτή τη φορά ως αντίπαλος της Ρεάλ.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του πάντως, έμπειρος στόπερ είχε ξεκαθαρίσει πως τρέφει μεγάλη αγάπη για την πρώην ομάδα του, τονίζοντας βέβαια πως επιθυμία του είναι να επιστρέψει για να αποχαιρετήσει τους οπαδούς των «μερένγκες».

🚨| Everything indicates that Sergio Ramos won’t be present in the second leg at the Bernabéu. @marca #UCL