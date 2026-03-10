Οι παίκτες της Μπάγερν μπήκαν και στο δεύτερο ημίχρονο με το πόδι στο γκάζι και πετυχαίνοντας ακόμα τρία γκολ στην Αταλάντα έκαναν το 0-6.

Η αλήθεια είναι πως η Μπάγερν στην ημέρα της μπορεί να διαλύσει κάθε αντίπαλο και η Αταλάντα το βίωσε και με το παραπάνω. Οι Γερμανοί μετά τα τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο στο Μπέργκαμο μπήκαν και στο δεύτερο με το πόδι πατημένο στο γκάζι πετυχαίνοντας ακόμα τρία.

Η αρχή έγινε στο 51' όταν με μια εξαιρετική μετάβαση η μπάλα έφτασε στον Τζάκσον και αυτός την έστειλε στα δίχτυα για να κάνει έτσι το 0-4.

Η Μπάγερν δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ποτέ δεν σταματά αν βρεθεί σε ημέρα και στο 64' ο Ολίσε έδωσε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις πετυχαίνοντας το 0-5.

Πριν καν οι φίλοι των φιλοξενουμένων πανηγυρίσουν το πέμπτο γκολ, είδαν την ομάδα τους να πετυχαίνει και έκτο. Συγκεκριμένα στο 67' ο Μουσιάλα με προβολή έκανε το 0-6 απέναντι σε μια Αταλάντα που δεν μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια την μεγάλη της αντίπαλο.