Η ΑΕΚ θα πάρει περίπου 1.000 εισιτήρια για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η ΑΕΚ, όπως σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι και σε αυτό που έρχεται με τον Ατρόμητο την Κυριακή (15/2, 19:30) ζήτησε κανονικά εισιτήρια.

Άλλωστε οι οπαδοί της ΑΕΚ σε όλα τα ματς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, πλην των ντέρμπι που δεν παραχωρούνται εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους, έχει τη στήριξη του κόσμου της.

Έπειτα από τη σύσκεψη που έλαβε χώρα την Τρίτη, αποφασίστηκε η ΑΕΚ να πάρει περίπου 1.000 εισιτήρια για το κυριακάτικο παιχνίδι.

Η Ένωση θα έχει δυναμική παρουσία του κόσμου της στο γήπεδο του Περιστερίου, με τους φίλους της Ένωσης να παίρνουν το πέταλο των φιλοξενούμενων.