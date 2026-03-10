Αφού... ξεμπέρδεψε με τη Γιουβέντους, η Γαλατάσαραϊ λύγισε και τη Λίβερπουλ με 1-0 στην Τουρκία κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «8» του Champions League.

Το πάθημα της Γιουβέντους δεν έγινε... μάθημα για τη Λίβερπουλ, η οποία κινδυνεύει να μετατραπεί στο επόμενο μεγάλο θύμα της ατρόμητης Γαλατάσαραϊ στο φετινό Champions League. Με το γκολ του Λεμινά να κρίνει το ματς, τα Λιοντάρια κατασπάραξαν τους παίκτες του Σλοτ για δεύτερη φορά φέτος στην Κωνσταντινούπολη και με το τελικό 1-0 απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι Τούρκοι έδειξαν με το καλημέρα του αγώνα τις άγριες διαθέσεις τους και ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 7΄, όταν ο Λεμινά πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και νίκησε από κοντά τον Μαμαρντασβίλι για το 1-0 με το πρώτο του φετινό γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό στο αντίπαλο 1/3 και σπατάλησε επί τους ουσίας ένα ολόκληρο ημίχρονο.

Λίγο έλειψε να ισοφαρίσει βέβαια με το καλησπέρα του β΄μέρους με άστοχο σουτ του Μακ Άλιστερ (47΄), προτού η Γαλατά βρει ξανά δίχτυα στο 62΄. Έπειτα από τραγικό λάθος του Κονατέ, ο Οσιμέν άνοιξε το δώρο και σκόραρε σε κενή εστία, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιλμάζ στην αρχή της φάσης. Στο 66΄η Λίβερπουλ άγγιξε την ισοφάριση με χαμένο τετ-α-τετ του Εκιτικέ, νόμιζε πως τη βρήκε τέσσερα λεπτά αργότερα με γκολ του Κονατέ, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ποτέ για χέρι του Γάλλου στόπερ.

Στο τελευταίο μέρος του αγώνα το παιχνίδι άνοιξε, με τη μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω και τις δυο ομάδες να αγγίζουν με τη σειρά τους το γκολ. Αρχικά στο 86΄η σουτάρα του Σάρα από πλάγια θέση ταρακούνησε την εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο 90΄το μακρινό σουτ του Χάκπο πέρασε δίπλα από το δοκάρι, επισφραγίζοντας τη νίκη των Τούρκων ενόψει της ρεβάνς στο «Άνφιλντ» στις 18 Μαρτίου.

