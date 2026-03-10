Ο Βίκτορ Οσιμέν λύγισε σεδάκρυα μπροστά στο συγκινητικό πανό που ετοίμασαν οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ για την εκλιπούσα μητέρα του.

Με δάκρυα στα μάτια υποδέχθηκε ο Βίκτορ Οσιμέν την αξιέπαινη κίνηση των οπαδών της Γαλατάσαραϊ. Οι Τούρκοι κόσμησαν το γήπεδο για το ματς των «16» του Champions League απέναντι στη Λίβερπουλ με ένα επιβλητικό πανό προς τιμήν του Νιγηριανού επιθετικού.

Στο πανό απεικονίζεται η μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή όταν ο Οσιμέν ήταν ακόμα παιδί, με τον πατέρα του να αναλαμβάνει πλήρως την ανατροφή του. Όταν αντίκρισε το πανό ο Οσιμέν κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των οπαδών, τους οποίους χειροκρότησε κι αγκάλιασε με δάκρυα στα μάτια.

Μάλιστα οι Τούρκοι συνόδευσαν το συγκινητικό πανό με το μήνυμα: «είμαστε οικογένεια και η οικογένεια είναι το παν», σε μια ενέργεια που δεν άργησε να κάνει τον γύρο του κόσμου.