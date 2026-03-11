Στο Αγρίνιο... χορεύουν ακόμη στους ρυθμούς των 100 χρόνων και η ΠΑΕ Παναιτωλικός έδωσε στη δημοσιότητα την φαντασμαγορική παρακάμερα από το «πάρτι γενεθλίων»!

Η περασμένη Δευτέρα ήταν η μεγάλη μέρα του Παναιτωλικού! Νίκη επί της Κηφισιάς και μάλιστα σημαντική στο πρωτάθλημα, αλλά το κυριότερο πάρτι γενεθλίων σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Μια μέρα με παλμό, ένταση, συγκίνηση και φαντασμαγορικό σόου. Η «κυανοκίτρινη» παρακάμερα μιλάει από μόνη της!