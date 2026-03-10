Η Μπάγερν έκανε φύλλο και φτερό την Αταλάντα στο Μπέργκαμο, την διέλυσε με το εκκωφαντικό 6-1 κι έδωσε τυπικό χαρακτήρα στη ρεβάνς για τους «8» του Champions League.

Σαν στο σπίτι της! Έτσι έπρεπε να ένιωσε η Μπάγερν στο Μπέργκαμο, αφού για 90 λεπτά έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο απέναντι στην Αταλάντα. Χάρη σε μια από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους τη φετινή περίοδο οι Βαυαροί δεν άφησαν τους Ιταλούς σε... χλωρό κλαρί, τους κατάπιαν με το εκκωφαντικό 6-1 και κλείδωσαν επί τους ουσίας την παρουσία τους στα προημιτελικά τους Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Βαυαροί κατάφεραν να στήσουν ακλόνητες βάσεις νίκης από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, βρίσκοντας το δρόμο προς τα δίχτυα της Αταλάντα συνολικά τρεις φορές. Η αρχή έγινε μόλις στο 12΄, όταν έπειτα από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ ο Γκνάμπρι σέρβιρε στον Στάνισιτς με παράλληλη μπαλιά με τον τελευταίο να σκοράρει σε κενό τέρμα. Δέκα λεπτά αργότερα ο Ολίσε συνέκλινε προς τον άξονα και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής σημάδεψε τη γωνία για το 2-0.

Πάνω στη φόρα τους οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και τρίτο γκολ τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Γκνάμπρι βρέθηκε σε θέση βολής κι εκτέλεσε στο τετ-α-τετ για το 3-0. Ο ίδιος παίκτης μάλιστα λίγο έλειψε να σκοράρει και το 4-0 πριν από το ημίχρονο, όμως ο κεραυνός του έξω από την περιοχή σταμάτησε στο οριζόντιο. Ακόμα πάντως και με ένα ασφαλές σκορ υπέρ τους στο ημίχρονο, οι Γερμανοί δεν είχαν καμία διάθεση να σταματήσουν...

Και το σφυροκόπημα παρέμεινε αδιάκοπο και στο β΄μέρος. Μόλις στο 52΄ο Τζάκσον με όμορφο τελείωμα στη γωνία έγραψε το 4-0, ενώ δώδεκα λεπτά αργότερα πήρε και πάλι τη σκυτάλη ο Ολίσε που πλάσαρε με όμορφο curler για το 5-0. Το κερασάκι στην βαυαρική τούρτα πρόσθεσε ο Μουσιάλα στο 66΄, ο οποίος σκόραρε το 6-0 με προβολή από παράλληλη του Τζάκσον. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν απλώς να πετύχουν το γκολ της τιμής στην τελευταία φάση του αγώνα με σκόρερ τον Πάσαλιτς σε κενό τέρμα για το τελικό 6-1.

Αταλάντα (Ραφαέλε Παλαντίνο): Καρνεζέτσκι, Τζαπακόστα (67΄Μπελανόβα), Χάιν, Κολάσινατς (55΄Αχανόρ), Μπερνασκόνι, Ζαλέφσκι (55΄Μούσα), Σουλεμάνα (73΄Σάμαρζιτς), Πασαλιτς, Ντε Ρουν, Σκαμάκα (46΄Ντζμσίτι), Κρστόβιτς

Μπάγερν (Βενσάν Κομπανί): Ούρμπιγκ, Στάνισιτς(86΄Γκερέιρο), Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ (46΄Ντέιβις, 71΄Μπίσοφ)), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (68΄Γκορέτσκα), Γκνάμπρι (46΄Μουσιάλα), Ολίσε, Λουίς Ντίας, Τζάκσον