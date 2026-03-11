Στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων ο Γιαμάλ σκόραρε από την άσπρη βούλα και η Μπαρτσελόνα από το... πουθενά απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Νιουκάστλ και πήρε προβάδισμα.

Εφιαλτικό το φινάλε για τη Νιουκάστλ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, αφού από το πουθενά η Μπαρτσελόνα κέρδισε πέναλτι στην τελευταία φάση και ο Λαμίν Γιαμάλ ισοφάρισε σε 1-1 δίνοντας έτσι μικρό προβάδισμα στην ομάδα του. Οι Καρακάξες ήταν καλύτερες στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, είχαν καλές ευκαιρίες, προηγήθηκαν στο 86ο λεπτό, αλλά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Θυμίζουμε, πως ο νικητής του ζευγαριού θα βρει απέναντί του πιθανότατα την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Νιούκαστλ μπήκε δυνατά, πίεσε ψηλά και με το... καλησπέρα έβαλε δύσκολα στην Μπαρτσελόνα. Μόλις στο 4ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία, αλλά την κεφαλιά του Τονάλι έδιωξαν οι Καταλανοί. Οι Καρακάξες ήταν καλύτερες και η ταχύτητα στις αντεπιθέσεις δημιουργούσε προβλήματα στους φιλοξενούμενους. Μάλιστα, στο 16' ο Ελάνγκα έφυγε στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Γκαρθία με μεγάλη επέμβαση κράτησε το μηδέν. Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι δεν πήραν αρκετές μπάλες και η μικρή συμμετοχή τους στο παιχνίδι έκανε το έργο των Καταλανών δυσκολότερο. Στο 26΄η Νιουκάστλ είχε ακόμα μια καλή ευκαιρία, αλλά ο Οσούλα από πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Δανός δεν μπόρεσε ούτε στο 39' να βρει δίχτυα, με την Μπαρτσελόνα να κρατά δύσκολα το μηδέν.

Στην επανάληψη, το συγκρότημα του Έντι Χάου είχε τον έλεγχο και έψαχνε διαρκώς το γκολ, χωρίς ωστόσο να έχει την ουσία. Η Μπαρτσελόνα έκανε την εμφάνισή της στο 64', με τον Λεβαντόφσκι να χάνει μεγάλη ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Η Νιουκάστλ απάντησε στο 74', με το σουτ του Γκόρντον να βρίσκει στο δοκάρι. Στη συνέχεια της φάσης ο Ζοέλιντον βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Οι Καρακάξες συνέχισαν να πιέζουν και στο 86' από εντυπωσιακή σέντρα του Μέρφι, ο Μπαρνς πέτυχε με προβολή το 1-0. Η Νιουκάστλ άντεξε στα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων, όχι όμως και στο... πέμπτο. Ο Τιαό ανέτρεψε τον Ολμο και ο Γιαμάλ με ψύχραιμη εκτέλεση διαμόρφωσε το 1-1.

