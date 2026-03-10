Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ: Προβάδισμα για τους Τούρκους με Λεμινά (vid)
Η Γαλατάσαραϊ ευτύχησε να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, καθώς μόλις στο 7΄ο Λεμινά πλήγωσε τη Λίβερπουλ με κοντινή κεφαλιά.
Γκολ με το καλημέρα για τη Γαλατάσαραϊ στην Τουρκία! Μόλις στο 7΄οι Τούρκοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ κόντρα στη Λίβερπουλ από εκτέλεση κόρνερ, όταν ο Λεμινά πήρε την κεφαλιά από κοντά και βρήκε δίχτυα για το 1-0.
