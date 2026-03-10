Ατλέτικο - Τότεναμ: Συνέχεια στο πάρτι, 5-1 από αστραπιαία αντεπίθεση (vid)
Καμία διάθεση να πάρει το πόδι από το γκάζι δεν έχει η Ατλέτικο, η οποία έφτασε και σε πέμπτο γκολ κόντρα στην Τότεναμ έπειτα από αστραπιαία αντεπίθεση. Στο 55΄συγκεκριμένα ο Όμπλακ απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ριτσάρλισον κι έδωσε την ευκαιρία στους Ροχιμπλάνκος να ξεχυθούν στην κόντρα. Η μπάλα βρέθηκε στον Γκριεζμάν, ο οποίος με τακουνάκι την έδωσε στον Άλβαρες κι ο τελευταίος εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 5-1 μετά από κούρσα.
