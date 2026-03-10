Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρήκε και πέμπτο γκολ κόντρα στην Τότεναμ, όταν ο Άλβαρες πήρε τη μπάλα στην αντεπίθεση και σκόραρε το 5-1 στο 55΄.

Καμία διάθεση να πάρει το πόδι από το γκάζι δεν έχει η Ατλέτικο, η οποία έφτασε και σε πέμπτο γκολ κόντρα στην Τότεναμ έπειτα από αστραπιαία αντεπίθεση. Στο 55΄συγκεκριμένα ο Όμπλακ απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ριτσάρλισον κι έδωσε την ευκαιρία στους Ροχιμπλάνκος να ξεχυθούν στην κόντρα. Η μπάλα βρέθηκε στον Γκριεζμάν, ο οποίος με τακουνάκι την έδωσε στον Άλβαρες κι ο τελευταίος εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 5-1 μετά από κούρσα.