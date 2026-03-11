Λίγα ματς, πολλά γκολ! Απολαύστε τα 17 τέρματα που σημειώθηκαν σε τέσσερις ματσάρες για τη φάση των «16» του Champions League.

Γεμάτη γκολ αποδείχθηκε η πρώτη παρτίδα της φάσης των «16» του Champions League. Τα ματς άλλωστε ήταν μόλις τέσσερα, αλλά τα γκολ πολλά περισσότερα. 17 για την ακρίβεια με πιο.... γόνιμες περιοχές τη Μαδρίτη και το Μπέγκαμο.

Στην ισπανική πρωτεύουσα η Ατλέτικο έστησε πάρτι διαλύοντας την Τότεναμ με το χορταστικό 5-2, ενώ στην Ιταλία η Μπάγερν διέλυσε με 6-1 την Αταλάντα κλειδώνοντας επί της ουσίας την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στην Αγγλία, Νιούκαστλ και Μπαρτσελόνα φύλαξαν τα γκολ τους για το τέλος κι άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς, ενώ το πιο φτωχό ματς ήταν εκείνο της Τουρκίας όπου η Γαλατάσαραϊ έκανε την έκπληξη με 1-0 απέναντι στη Λίβερπουλ.