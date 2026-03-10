Η Μπάγερν άνοιξε από νωρίς το σκορ στην έδρα της Αταλάντα όταν από κομπίνα σε κόρνερ ο Στάνισιτς σκόραρε σε κενό τέρμα για το 1-0 στο 12΄.

Σαν σε... προπόνηση το γκολ της Μπάγερν στο Μπέργκαμο. Μόλις στο 12΄οι Βαυαροί έπιασαν εξαπίνης την Αταλάντα σε εκτέλεση κόρνερ κι έγραψαν το 1-0, όταν ο Γκνάμπρι έκανε γρήγορα την παράλληλη μέσα από την περιοχή και ο Στάνισιτς σκόραρε σε κενό τέρμα.