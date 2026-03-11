Τζο Χαρτ: «'Σπάραξε' η καρδιά μου για τον Κίνσκι»
Ο Τζο Χαρτ μίλησε στην εκπομπή του TNT Sports για τις πολύ δύσκολες στιγμές του Τσέχου γκολκίπερ της Τότεναμ. Ο πρώην διεθνής Άγγλος πορτιέρε αναφερόμενος στα όσα βίωσε ο Αντονίν Κίνσκι και στην αλλαγή του στο 17ο λεπτό και ενώ η Τότεναμ έχανε με σκορ 3-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης σχολίασε ανάμεσα στα άλλα: «'Σπάραξε' η καρδιά μου για εκείνον (για τον Κίνσκι). Είχε 14 φριχτά λεπτά, γλίστρησε και δέχθηκε και 3ο γκολ. Δεν ξέρω τι να πω. Έχω στεναχωρηθεί πολύ για το παλικάρι».
