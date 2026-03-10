Μουρίνιο: «Στην Πόρτο με είπαν προδότη, σε όλες τις ομάδες μου έχω δώσει την ψυχή μου»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεσπάθωσε κατά των ανθρώπων της Πόρτο και ζήτησε τα... ρέστα για τις προσβολές που δέχθηκε περί προδοσίας στο ντέρμπι με τη Μπενφίκα.

Επεισοδιακό αποδείχθηκε το ντέρμπι μεταξύ Μπενφίκα και Πόρτο στο «Ντα Λουζ», με τον Ζοσέ Μουρίνιο να... μανουριάζει με τη διαιτητική ομάδα και τον αντίπαλο πάγκο με συνέπεια να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα λίγο πριν από τη λήξη.

Ο τηλεοπτικός φακός μάλιστα τον συνέλαβε να κάνει χειρονομίες προς το τεχνικό τιμ των Δράκων ενώ αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, με τον ίδιο αργότερα να αποκαλύπτει πως ένας εκ των βοηθών της Πόρτο τον αποκαλούσε υποτιμητικά προδότη για την απόφασή του να κάτσει στον πάγκο της Μπενφίκα.

Στις τελευταίες του δηλώσεις ο Πορτογάλος ξεσπάθωσε κατά του Λούτσο Γκονζάλες και ζήτησε τα ρέστα για τους χαρακτηρισμούς του, τονίζοντας πως πάντα έδινε και την ψυχή του για όλες τις ομάδες που έχει προπονήσει.

«Με αποκάλεσε προδότη 50 φορές στο τούνελ. Θα ήθελα να μου εξηγήσει: προδότης σε τι; Πήγα στην Πόρτο, έδωσα την ψυχή μου για την Πόρτο. Πήγα στην Τσέλσι, πήγα στην Ίντερ, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο και έδινα 24 ώρες από τη ζωή μου κάθε μέρα. Έδωσα τη ζωή μου, την ψυχή μου. Αυτό σημαίνει επαγγελματισμός.

Οι προσβολές από τους οπαδούς είναι άλλο πράγμα. Αλλά ένας συνάδελφος επαγγελματίας να με αποκαλεί προδότη; Γιατί; Προδότης σε τι; Επειδή έδωσα τα πάντα για τη Μπενφίκα; Προδότης σε τι; Δεν μου άρεσε αυτό» τόνισε χαρακτηριστικά.