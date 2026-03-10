Είχε και συνέχεια το story Κίνσκι - Τούντορ με βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ και δείχνει λίγο πριν συζήτηση του Κροάτη με τον Ρομέρο.

Το βίντεο που ανέβηκε στο Χ (πρώην Twitter) από τον δημοσιογράφο Χερμάν Καράρα, δείχνει τον Ρομέρο να μιλά με τον Τούντορ. Μόλις τελειώνει το τετ α τετ ο Κροάτης τεχνικός κάνει κίνηση για να προχωρήσει η αλλαγή του Τσέχου γκολκίπερ. Δεν αποκλείεται ο Ρομέρο να ήθελε να προφυλάξει τον Αντονίν Κίνσκι. Πάντως ο γκολκίπερ Βικάριο είχε 6 ματς χωρίς να δεχθεί γκολ στην League Phase της διοργάνωσης του Champions League.