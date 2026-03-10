Champions League: Το τετ α τετ Ρομέρο - Τούντορ που... οδήγησε στην αλλαγή του Κίνσκι!
Το βίντεο που ανέβηκε στο Χ (πρώην Twitter) από τον δημοσιογράφο Χερμάν Καράρα, δείχνει τον Ρομέρο να μιλά με τον Τούντορ. Μόλις τελειώνει το τετ α τετ ο Κροάτης τεχνικός κάνει κίνηση για να προχωρήσει η αλλαγή του Τσέχου γκολκίπερ. Δεν αποκλείεται ο Ρομέρο να ήθελε να προφυλάξει τον Αντονίν Κίνσκι. Πάντως ο γκολκίπερ Βικάριο είχε 6 ματς χωρίς να δεχθεί γκολ στην League Phase της διοργάνωσης του Champions League.
Charla entre Cuti Romero y Tudor mientras Julián Alvarez festejaba el tercero.— Germán Carrara (@GermanCarrara) March 10, 2026
Acto seguido, afuera Kinsky, el arquero a los 16 minutos. pic.twitter.com/G6YUE0D2qU
