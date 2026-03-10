Νικολαΐδης: «Η Κηφισιά παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, βλέπω έργο από τον Λέτο»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης εξήρε τη δουλειά του Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά και εξέφρασε την άποψη πως αξίζει την ευκαιρία του σε μεγαλύτερη ομάδα.

Η Κηφισιά μπορεί να ηττήθηκε με ανατροπή στο Αγρίνιο, όμως για ακόμα ένα ματς ήταν ανταγωνιστική, το πάλεψε μέχρι τέλους και σε διαστήματα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει επί ημερών Σεμπάστιαν Λέτο, ασχέτως αποτελεσμάτων.

Την καλή εικόνα του κλαμπ των Βορείων Προαστίων σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και παρά την απώλεια των Τεττέη - Παντελίδη αναγνώρισε και ο Ντέμης Νικολαΐδης. Στο πλαίσιο της εκπομπής του στη NOVA ο Legend της ΑΕΚ και εν γένει του ελληνικού ποδοσφαίρου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το προπονητικό έργο του Αργεντινού στην Κηφισιά.

Μάλιστα, με αφορμή την κατάσταση στον Άρη ο Νικολαΐδης τόνισε πως ο «Σέμπα» θα μπορούσε να πάει στους Θεσσαλονικείς, ενώ εξέφρασετην άποψη πως αξίζει την ευκαιρία του σε μεγαλύτερη ομάδα. Θυμίζουμε πως ο Λέτο έχει συμβόλαιο με την Κηφισιά έως το 2027.

Η αναφορά του Ντέμη Νικολαΐδη στον Λέτο

«Είδα πάλι καλό τον Άρη. Ο Άρης τον προπονητή τον πήρε για λίγο, ε; Μέχρι το τέλος της σεζόν. Μήπως να πάρει τον Λέτο; Γιατί να μην του δώσει μια ευκαιρία, μια πιο μεγάλη ομάδα;

Η Κηφισιά ενώ έχει χάσει, ρε παιδί μου, τους δύο πιο σημαντικούς παίκτες της, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Παίζει ωραία. Βλέπω έργο στην Κηφισιά. Ο Άρης ψάχνει... Μήπως του δώσει μια ευκαιρία; Φαντάζεσαι;».