Στη τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της βρίσκεται η ΑΕΚ ενόψει Σλοβενίας, καθώς αύριο αναχωρεί η αποστολή. Τι δουλεύει ο Σέρβος τεχνικός.

Επιτέλους Ευρώπη και πάλι για την ΑΕΚ που έχει ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ενόψει του αγώνα στην Σλοβενία με αντίπαλο την Τσέλιε. Αύριο (11/3) ολοκληρώνεται η δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς στα Σπάτα και θα καταλήξει στους 11 που το βράδυ της Πέμπτης (12/3, 22:00 ώρα Ελλάδας) θα αντιμετωπίσουν τους Σλοβένους στην έδρα τους με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «8» του Conference League. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Δικέφαλος βρέθηκε απ' ευθείας στους «16» της διοργάνωσης μέσω της 3ης θέσης που κατέλαβε στη διάρκεια της League phase.

Η τελευταία προπόνηση θα γίνει στην Αθήνα, είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 και έπειτα οι κιτρινόμαυροι θα αναχωρήσουν με πτήση τσάρτερ, απ' ευθείας για την Λιουμπλιάνα και από εκεί για το Τσέλιε. Εκεί θα μείνουν έως και την Παρασκευή όπου ίσως κάνουν και μια προπόνηση μετά τον αγώνα με τους Σλοβένους, πρόγραμμα αποκατάστασης, μιας και αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα νωρίς το απογευμα της ίδιας μέρας (σ.σ.: Παρασκευής ντε).

Ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται μέσα από τις προπονήσεις να έχει βασικές σκέψεις 11αδας για την αναμέτρηση με την Τσέλιε και σε αυτές το σχήμα με δυο επιθετικούς έχει το προβάδισμα. Πιο συγκεκριμένα δούλεψε με Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, Ρότα και Πήλιο δεξιά και αριστερά αντίστοιχα στην άμυνα με κεντρικό δίδυμο στα στόπερ τους Ρέλβας και Μουκουντί. Στα χαφ Πινέδα και Μαρίν ήταν στο βασικό σχήμα με τους Γκατσίνοβιτς (αριστερά) και Κοϊτά (δεξιά) να παίρνουν φανελάκι βασικού, ενώ στην επίθεση το δίδυμο δεν άλλαξε: Βάργκα και Γιόβιτς...

Όπως και να 'χει υπάρχει μια ακόμη προπόνηση την οποία και υπολογίζει αρκετά ο Νίκολιτς τη στιγμή που στην αγωνιστική εξίσωση έχει μπει δυναμικά ο Περέιρα αλλά και ο Μάνταλος... Να θυμίσουμε εδώ ότι στο Τσέλιε δεν θα ταξιδέψουν οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Γκρούγιτς Σαχαμπό και Γιόνσον.

Στο πλευρό της ΑΕΚ στην προσπάθειά της αναμένεται να βρίσκονται κάτι περισσότερο από 2.000 φίλοι της ομάδας...