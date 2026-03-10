Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Κονγκό για υπεξαίρεση εκατομμυρίων δολαρίων από επιχορηγήσεις της FIFA!

Μέγα οικονομικό σκάνδαλο στο Κονγκό με πρωταγωνιστική τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας! Ο λόγος για τον Ζαν-Γκι Μπλεζ Μαγιολάς, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο του Μπραζαβίλ, καθώς κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων δολαρίων.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της FECOFOOT καταδικάστηκε για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύγκρουση συμφερόντων, πλαστογραφία και υπεξαίρεση περίπου 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων από επιχορηγήσεις της FIFA!

Όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα, τα χρήματα είχαν σκοπό την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών και την κατασκευή ενός τεχνικού κέντρου καρά τη διάρκεια της πανδημίας, όμως τελικά κατέληγαν στην... τσέπη του προέδρου μέσω εταιρειών βιτρίνας.

Να σημειωθεί ότι ανάλογη ποινή με τον Ζαν-Γκι Μπλεζ Μαγιολάς επιβλήθηκε τόσο στη σύζυγό, όσο και στον γιό του, ενώ με πέντε χρόνια φυλάκιση τιμωρήθηκε ο ταμίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.