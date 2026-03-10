Ιράν: Κινηματογραφική απόδραση πέντε ποδοσφαιριστριών της εθνικής ομάδας στην Αυστραλία (vid)

Ιράν: Κινηματογραφική απόδραση πέντε ποδοσφαιριστριών της εθνικής ομάδας στην Αυστραλία (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν

Πέντε Ιρανές ποδοσφαιρίστριες διέφυγαν κάτω από τη μύτη των φρουρών σε ξενοδοχείο της Αυστραλίας, όπου διέμενε η εθνική ομάδα και αναμενόταν να επιστρέψει στη χώρα.

Η εθνική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν βρίσκεται πλέον διχασμένη, καθώς πέντε παίκτριες ζήτησαν και έλαβαν άσυλο από την Αυστραλία, ενώ οι υπόλοιπες επέστρεψαν στην πατρίδα τους με δάκρυα στα μάτια.

Οι λεπτομέρειες της απόδρασης των πέντε γυναικών από το ξενοδοχείο της αποστολής θυμίζουν ταινία δράσης, με σήματα SOS και καταδιώξεις στις σκάλες.

Η κινηματογραφική απόδραση κάτω από τη μύτη των φρουρών

Οι πέντε παίκτριες κατάφεραν να διαφύγουν από το ξενοδοχείο όπου η αποστολή βρισκόταν υπό αυστηρή επιτήρηση, σχεδόν σε συνθήκες περιορισμού. Σύμφωνα με τη δικηγόρο τους, Τίνα Κορντροσταμί, οι γυναίκες χρησιμοποίησαν τις σκάλες κινδύνου για να φτάσουν στο πάρκινγκ.

Μόλις οι φρουροί αντιλήφθηκαν την απουσία τους, επικράτησε πανικός. Κατέβηκαν τρέχοντας τις σκάλες, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για το ασανσέρ, αλλά οι παίκτριες στάθηκαν τυχερές: η πόρτα του πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη για τους διώκτες τους, δίνοντάς τους τον απαραίτητο χρόνο να εξαφανιστούν.

 

Το δράμα της επιστροφής: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου»

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιπες παίκτριες επιβιβάστηκαν στην πτήση της επιστροφής προς μια εμπόλεμη ζώνη και ένα αβέβαιο μέλλον. Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, η συγκίνηση ήταν διάχυτη.

Όταν ρωτήθηκαν για τις συμπαίκτριές τους που έμειναν πίσω, μια παίκτρια απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Στην ερώτηση αν και η ίδια θα ήθελε να ζητήσει άσυλο, κούνησε το κεφάλι και ψιθύρισε: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου».

Παρά τις επίσημες δηλώσεις των συνοδών ότι οι κοπέλες είναι χαρούμενες που θα δουν τις οικογένειές τους, η γλώσσα του σώματος έλεγε το αντίθετο. Πολλές επιβιβάστηκαν με σκυμμένο κεφάλι, ενώ μία παίκτρια αρνιόταν μέχρι την τελευταία στιγμή να καθίσει στη θέση της.

Σήματα SOS μέσα από το λεωφορείο: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Κατά τη μεταφορά τους στον διεθνή τερματικό σταθμό, καταγράφηκαν συγκλονιστικές εικόνες με τις παίκτριες να χρησιμοποιούν τους φακούς των κινητών τους για να στείλουν σήματα SOS μέσα από τα τζάμια του λεωφορείου.

Στην πτήση εσωτερικού προς το Σίδνεϊ, ο κυβερνήτης του αεροπλάνου έκανε μια συγκινητική ανακοίνωση, τονίζοντας τη σημασία του να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον σε έναν δύσκολο κόσμο, προκαλώντας το χειροκρότημα των επιβατών.

Συνολικά 14 βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί συνόδευσαν την ομάδα μέχρι την πύλη επιβίβασης της πτήσης για το εξωτερικό. Υπήρξαν καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων, καθώς οι αρχές εξέταζαν την πιθανότητα να υπάρχουν κι άλλες παίκτριες που επιθυμούσαν να μείνουν στην Αυστραλία, ενώ μία παίκτρια απομονώθηκε προσωρινά για ανάκριση πριν επιστρέψει στις υπόλοιπες.

     

