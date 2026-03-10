Ιράν: Κινηματογραφική απόδραση πέντε ποδοσφαιριστριών της εθνικής ομάδας στην Αυστραλία (vid)

Πέντε Ιρανές ποδοσφαιρίστριες διέφυγαν κάτω από τη μύτη των φρουρών σε ξενοδοχείο της Αυστραλίας, όπου διέμενε η εθνική ομάδα και αναμενόταν να επιστρέψει στη χώρα.

Η εθνική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν βρίσκεται πλέον διχασμένη, καθώς πέντε παίκτριες ζήτησαν και έλαβαν άσυλο από την Αυστραλία, ενώ οι υπόλοιπες επέστρεψαν στην πατρίδα τους με δάκρυα στα μάτια.

Οι λεπτομέρειες της απόδρασης των πέντε γυναικών από το ξενοδοχείο της αποστολής θυμίζουν ταινία δράσης, με σήματα SOS και καταδιώξεις στις σκάλες.

Η κινηματογραφική απόδραση κάτω από τη μύτη των φρουρών

Οι πέντε παίκτριες κατάφεραν να διαφύγουν από το ξενοδοχείο όπου η αποστολή βρισκόταν υπό αυστηρή επιτήρηση, σχεδόν σε συνθήκες περιορισμού. Σύμφωνα με τη δικηγόρο τους, Τίνα Κορντροσταμί, οι γυναίκες χρησιμοποίησαν τις σκάλες κινδύνου για να φτάσουν στο πάρκινγκ.

Μόλις οι φρουροί αντιλήφθηκαν την απουσία τους, επικράτησε πανικός. Κατέβηκαν τρέχοντας τις σκάλες, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για το ασανσέρ, αλλά οι παίκτριες στάθηκαν τυχερές: η πόρτα του πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη για τους διώκτες τους, δίνοντάς τους τον απαραίτητο χρόνο να εξαφανιστούν.

⚡️ Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel



The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Το δράμα της επιστροφής: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου»

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιπες παίκτριες επιβιβάστηκαν στην πτήση της επιστροφής προς μια εμπόλεμη ζώνη και ένα αβέβαιο μέλλον. Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, η συγκίνηση ήταν διάχυτη.

Όταν ρωτήθηκαν για τις συμπαίκτριές τους που έμειναν πίσω, μια παίκτρια απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Στην ερώτηση αν και η ίδια θα ήθελε να ζητήσει άσυλο, κούνησε το κεφάλι και ψιθύρισε: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου».

BREAKING: Video shows Iranian regime thugs forcing the Iranian women’s soccer team onto their bus, where they will then fly back to Iran, likely to be punished.



UN Women has not said a word. pic.twitter.com/a30ev1Wt7e — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 10, 2026

Παρά τις επίσημες δηλώσεις των συνοδών ότι οι κοπέλες είναι χαρούμενες που θα δουν τις οικογένειές τους, η γλώσσα του σώματος έλεγε το αντίθετο. Πολλές επιβιβάστηκαν με σκυμμένο κεφάλι, ενώ μία παίκτρια αρνιόταν μέχρι την τελευταία στιγμή να καθίσει στη θέση της.

Σήματα SOS μέσα από το λεωφορείο: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Κατά τη μεταφορά τους στον διεθνή τερματικό σταθμό, καταγράφηκαν συγκλονιστικές εικόνες με τις παίκτριες να χρησιμοποιούν τους φακούς των κινητών τους για να στείλουν σήματα SOS μέσα από τα τζάμια του λεωφορείου.

🚨🚨🚨 New footage shows Iranian women’s football team players flashing SOS signs on their phones through the windows of their bus at Sydney airport.



At the moment, five women are granted Australian visas after anthem protest. https://t.co/sjskyP5CGh pic.twitter.com/LCz6B3iPFm — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Στην πτήση εσωτερικού προς το Σίδνεϊ, ο κυβερνήτης του αεροπλάνου έκανε μια συγκινητική ανακοίνωση, τονίζοντας τη σημασία του να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον σε έναν δύσκολο κόσμο, προκαλώντας το χειροκρότημα των επιβατών.

Συνολικά 14 βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί συνόδευσαν την ομάδα μέχρι την πύλη επιβίβασης της πτήσης για το εξωτερικό. Υπήρξαν καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων, καθώς οι αρχές εξέταζαν την πιθανότητα να υπάρχουν κι άλλες παίκτριες που επιθυμούσαν να μείνουν στην Αυστραλία, ενώ μία παίκτρια απομονώθηκε προσωρινά για ανάκριση πριν επιστρέψει στις υπόλοιπες.