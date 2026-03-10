Εβδομάδα… πολυτέλειας και ανασύνταξης για τον ΠΑΟΚ μετά από 64 ημέρες αγωνιστικού μαραθωνίου – Τα νεότερα για Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Παβλένκα, Γιακουμάκη και Κένι

Μετά από 64 ημέρες ασταμάτητης δράσης και 17 επίσημα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ μπαίνει επιτέλους σε ρυθμούς… κανονικής εβδομάδας. Το ρεπό της Δευτέρας (9/3) έδωσε την ευκαιρία για «ανάσες» και πλέον το βλέμμα στρέφεται αποκλειστικά στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.

Η εβδομάδα με μόλις ένα παιχνίδι προσφέρει στον Ραζβάν Λουτσέσκου τον χρόνο που έλειψε όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να ανασυντάξει τις δυνάμεις της ομάδας και να διαχειριστεί τα ανοιχτά μέτωπα των τραυματισμών.

Η προετοιμασία ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (10/3) στη Νέα Μεσημβρία. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του ντέρμπι στον Πειραιά ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας σε γυμναστήριο και πισίνα, με το τεχνικό επιτελείο να ρίχνει το βάρος στην αποκατάσταση.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό δίτερμα, με την ένταση να ανεβαίνει σταδιακά.

Στο ιατρικό δελτίο, ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα, δείχνοντας πως μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του.

Ο Γίρι Παβλένκα γυμνάστηκε μόνος του στο γήπεδο, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Για τον Σέρβο αρχηγό τα μηνύματα είναι καθησυχαστικά. Ο τραυματισμός που τον άφησε εκτός του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δεν εμπνέει ανησυχία και η κατάστασή του επαναξιολογείται καθημερινά.

Αισιοδοξία υπάρχει και για τον Τζόντζο Κένι, με τις πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση της Κυριακής να είναι αυξημένες.

Η προετοιμασία συνεχίζεται την Τετάρτη (11/3) με πρωινή προπόνηση στις 11:00.