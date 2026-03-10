Ερνάντεθ: «Κορυφαίος ο Μπενίτεθ, έχουμε τις ευκαιρίες μας με Μπέτις»

Ο Χάβι Ερνάντεθ μίλησε για τα επικείμενα ματς της ομάδας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Μπέτις.

Ο Ισπανός μπακ του Παναθηναϊκού, Χάβι Ερνάντεθ, δήλωσε μεταξύ άλλων στα ισπανικά ΜΜΕ ενόψει των αγώνων με αντίπαλο την Μπέτις: «Ξέρουμε ότι η Μπέτις είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα, όμως θα έχουμε και εμείς τις ευκαιρίες μας και τις πιθανότητές μας. Βλέπω και βλέπουμε την Μπέτις ως μία ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει το Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ένας κορυφαίος προπονητής: είναι πολύ κοντά σε κάθε παίκτη και είναι καθοριστικός όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις στην τακτική και στις οδηγίες που δίνει. Στην Ισπανία έχω παίξει ήδη κόντρα στον Άντονι. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του ισπανικού Πρωταθλήματος».