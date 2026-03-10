Γνωστή έγινε η αποστολή της Μπέτις για τον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τους τραυματίες Ίσκο και Σοφιάν Άμραμπατ να μην ταξιδεύουν στην Αθήνα.

Μπέτις και Παναθηναϊκός μετρούν αντίστροφα για την πρώτη μεταξύ τους «μάχη», με τις δυο ομάδες να κοντράρονται στην Αθήνα την προσεχή Πέμπτη (12/3) για το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Europa League.

Οι Βερδιμπλάκος ψάχνουν την επιστροφή στα τρίποντα μετά την ήττα στην Μαδρίτη από τη Χετάφε κι επικεντρώνονται στο επόμενο ματς κόντρα στο Τριφύλλι, όμως θα βρεθούν στην Ελλάδα με δυο ηχηρές απουσίες.

Αν και επέστρεψε στις προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα, ο Μαροκινός μέσος Σοφιάν Άμραμπατ κρίθηκε τελικά ανέτοιμος να ταξιδέψει στην Αθήνα, ενώ εκτός αποστολής παρέμεινε και ο Ίσκο που αναμένεται να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά το «παράθυρο» των εθνικών στα τέλη του Μαρτίου.

Αντίθετα στην αποστολή της Μπέτις βρίσκονται μεγάλα ονόματα όπως οι Άντονι, Αμπντέ και Κούτσο Ερνάντεθ που θα ενορχηστρώσουν τη γραμμή κρούσης, ενώ πάνοπλη είναι και η οπισθοφυλακή με την παρουσία των Μπάρτρα, Νάταν, Μπεγιερίν και Ζούνιορ Φίρπο.

Τερματοφύλακες

Βάγιες

Αντριάν

Πάου Λόπεθ

Αμυντικοί

Μπεγιερίν

Γιορέντε

Νάταν

Μπάρτρα

Ρικάρδο Ροντρίγκες

Ζούνιορ Φίρπο

Άνχελ Ορτίθ

Μέσοι

Αλτιμίρα

Φορνάλς

Φιδάλγο

Β. Γκόμεθ

Ντεόσα

Μαρκ Ρόκα

Αϊτόρ Ρουιμπάλ

Επιθετικοί