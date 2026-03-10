Η Ατλέτικο Μαδρίτης έστησε πάρτι στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα κόντρα στην Τότεναμ, καθώς από δώρα του αντίπαλου γκολκίπερ έφτασε στο 4-0 στο 22΄

Καταιγιστικό ξεκίνημα για την Ατλέτικο κόντρα στην Τότεναμ στη Μαδρίτη! Με δυο ευγενικές χορηγίες του αντίπαλου γκολκίπερ και με το πόδι πατημένο στο γκάζι έφτασε να προηγείται με 4-0 στο 22΄! Αρχικά από λάθος του Κίνσκι ο Γιορέντε με όμορφο σουτ στη γωνία άνοιξε το σκορ, προτού ακολουθήσει το 2-0 του Γκριεζμάν που εκτέλεσε άψογα μέσα από την περιοχή στο 14΄.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο Κίνσκι συνέχισε τα δώρα, αφού έδωσε... ασίστ χωρίς πίεση στον Άλβαρες που πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 3-0 και πρακτικά ανάγκασε τον Τούντορ να αντικαταστήσει τον Τσέχο γκολκίπερ με τον Βικάριο. Τα γκολ συνεχίστηκαν πάντως για τους Μαδριλένους, αφού στο 22΄ο Λε Νορμάν έγραψε το 4-0 με σκαστή κεφαλιά από κοντά σε ένα υπερηχητικό πρώτο εικοσάλεπτο στο «Μετροπλιτάνο».