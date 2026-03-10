Ατλέτικο - Τότεναμ: Καταιγιστικοί οι Μαδριλένοι με τέσσερα γκολ στο 22΄!
Καταιγιστικό ξεκίνημα για την Ατλέτικο κόντρα στην Τότεναμ στη Μαδρίτη! Με δυο ευγενικές χορηγίες του αντίπαλου γκολκίπερ και με το πόδι πατημένο στο γκάζι έφτασε να προηγείται με 4-0 στο 22΄! Αρχικά από λάθος του Κίνσκι ο Γιορέντε με όμορφο σουτ στη γωνία άνοιξε το σκορ, προτού ακολουθήσει το 2-0 του Γκριεζμάν που εκτέλεσε άψογα μέσα από την περιοχή στο 14΄.
Δευτερόλεπτα αργότερα ο Κίνσκι συνέχισε τα δώρα, αφού έδωσε... ασίστ χωρίς πίεση στον Άλβαρες που πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 3-0 και πρακτικά ανάγκασε τον Τούντορ να αντικαταστήσει τον Τσέχο γκολκίπερ με τον Βικάριο. Τα γκολ συνεχίστηκαν πάντως για τους Μαδριλένους, αφού στο 22΄ο Λε Νορμάν έγραψε το 4-0 με σκαστή κεφαλιά από κοντά σε ένα υπερηχητικό πρώτο εικοσάλεπτο στο «Μετροπλιτάνο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.