Η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε τα (άπλετα) δώρα της Τότεναμ που πελαγοδρομούσε στο πρώτο εικοσάλεπτο και με το χορταστικό 5-2 φούλαρε για τους «8» του Champions League.

Είκοσι λεπτά πλήρους κατάρρευσης! Είκοσι λεπτά λαθών, ασύλληπτων «δώρων», εκνευρισμού και ταπεινωτικής εμφάνισης στη Μαδρίτη που άνοιξε το δρόμο της Ατλέτικο για την πρόκριση. Η Τότεναμ πλήρωσε ακριβά το τραγικό ξεκίνημα στον αγώνα, αλλά και τις απανωτές γκάφες του αναπληρωματικού της γκολκίπερ και στο τέλος υποτάχθηκε με 5-2 από τους Ροχιμπλάνκος που βρίσκονται με το ένα πόδι στους «8» του Champions League. Ο νικητής θυμίζουμε πως θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο μια εκ των Νιούκαστλ/Μπαρτσελόνα.

Τραγική φιγούρα ο Κίνσκι και καταιγισμός από γκολ

Μέσα στα πρώτα 22 λεπτά του αγώνα η Ατλέτικο είχε στήσει πάρτι με τέσσερα γκολ, χάρη στα ευγενικά δώρα του γκολκίπερ, Κίνσκι και των αμυντικών του. Μόλις στο 6΄ο Τσέχος τερματοφύλακας γλίστρησε και πούλησε τη μπάλα στην περιοχή, με τον Γιορέντε στην εξέλιξη της φάσης να πλασάρει άψογα από το ύψος της περιοχής για το 1-0.

Στο 14΄ήταν η σειρά του Φαν Ντε Φεν να υποπέσει σε μοιραίο λάθος όταν έχασε τη μπάλα ως τελευταίος παίκτης κι ο Γκριεζμάν τον ευχαρίστησε, γράφοντας το 2-0 στο τετ-α-τετ. Πλήρως χαμένη στο γήπεδο η Τότεναμ δέχθηκε και τρίτο γκολ δευτερόλεπτα αργότερα από τρίτη τεράστια γκέλα, όταν ο Κρίνσκι έκανε... ασίστ στον Άλβαρες κι ανάγκασε τον Ίγκορ Τούντορ να τον αντικαταστήσει με τον Βικάριο στο 16΄του αγώνα στην πιο γρήγορη αλλαγή (μη τραυματία) τερματοφύλακα στην ιστορία του Champions League!

Ακόμα κι έτσι πάντως ο Ιταλός δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 4-0 των Μαδριλένων, αφού παρά την πρώτη απόκρουση σε γυριστή κεφαλιά συμπαίκτη του, ο Λε Νορμάν στην επαναφορά σκόραρε με σκαστή κεφαλιά στο 22΄. Στο 26΄οι Spurs θυμήθηκαν ότι παίζουν κι αυτοί στο ματς μειώνοντας σε 4-1 με πλασέ του Πόρο, ενώ στο 37΄είχαν και δοκάρι σε καρφωτή κεφαλιά του Ρομέρο.

Κερασάκι ο Άλβαρες, μείωσε η Τότεναμ με γκάφα του Όμπλακ

Με την ψυχολογία στα ύψη, η Ατλέτικο βγήκε στο γήπεδο μετά την ανάπαυλα για να δώσει συνέχεια στα γκολ και το κατάφερε στο 55΄. Αφού ο Όμπλακ έβαλε εκπληκτικό στοπ στην κεφαλιά του Ριτσάρλισον, οι Μαδριλένοι πάτησαν γκάζι στην αντεπίθεση με τακουνάκι του Γκριεζμάν για τον Άλβαρες, ο οποίος ξεχύθηκε στον κενό χώρο κι εκτέλεσε στο τετ-α-τετ για το 5-1.

Μιας και ήταν η βραδιά των λαθών βέβαια στη Μαδρίτη, μάλλον έμοιαζε δεδομένο πως θα έκανε τουλάχιστον ένα κι η Ατλέτικο. Στο 76΄συγκεκριμένα ο κλήρος έπεσε στον Όμπλακ, ο οποίος έκανε λάθος πάσα κι έδωσε την ευκαιρία στους Spurs να μειώσουν σε 5-2 στην εξέλιξη της φάσης με δυνατό σουτ του Σολάνκε. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους Κολτσονέρος να εκμεταλλεύονται το μαγικό πρώτο εικοσάλεπτο για να αποκτήσουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στους «8» ενόψει της ρεβάνς στο Λονδίνο.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Πιούμπιλ, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Λούκμαν (69΄Μπάριος), Καρντόσο, Γιορέντε (69΄Σόρλοθ), Σιμεόνε, Γκριεζμάν (81΄Κόκε), Άλβαρες (73΄Γκονζάλες)

Τότεναμ (Ίγκορ Τούντορ): Κίνσκι (16΄Βικάριο)), Ντανσό, Ρομέρο, Φαν Ντε Φεν, Πόρο, Γκρέι, Σαρ, Σπενς (83 Σιμόνς), Κόλο Μουανί (46΄ Σολάνκε), Τελ (46΄Γκάλαγχερ), Ριτσάρλισον (68΄Παλίνια)