Πρόεδρος Πανιωνίου: «Προσκαλούμε όποιον μπορεί περισσότερα από εμάς να έρθει»

Κάλεσμα σε επενδυτές που θέλουν να βοηθήσουν τον Πανιώνιο έκανε ο πρόεδρος της «κυανέρυθρης» ΠΑΕ, Κώστας Ρούπτσος. Τι είπε για τον Παύλο Δερμιτζάκη.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο του που ήταν η άνοδος στην Super League με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Κώστα Ρούπτσο να στέκεται σε αυτό σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε μαζί με τον αντιπρόεδρο, Βασίλη Ψύχα. Ο ισχυρός άνδρας των «κυανέρυθρων» απεύθυνε κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται να βοηθήσει, είτε να αναλάβει την ομάδα, είτε να μπει ως συμπαίκτης λέγοντας πως ο ίδιος δεν θα σταθεί εμπόδιο.

Αρχικά ο Κώστας Ρούπτσος έδωσε τα συγχαρητήριά του στην ομάδα βόλεϊ γυναικών που κατέκτησε το Κύπελλο λέγοντας χαρακτηριστικά «Συγχαρητήρια στην ομάδα βόλεϊ, το φετινό καμάρι του συλλόγου, με δύο τίτλους φέτος. Τους εύχομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον».

Η τοποθέτησή του: «Είναι ξεκάθαρο για εμάς πως αυτό που επιτάσσει όλη η Πανιώνια οικογένεια είναι η επιστροφή της ομάδας στην Superleague 1, αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε λάβει από την αρχή. Είναι σαφές για εμάς πως ο κόσμος προσδοκά την άνοδο. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Είχα πει από την αρχή πως στόχος είναι η άνοδος της ομάδας, να παράγουμε ποδοσφαιριστές που είναι κάτι πολύ σημαντικό και επίσης θέλουμε να παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν το τρίπτυχο που είχα θέσει από την αρχή. Και στα τρία αυτά θέματα δεν τα πήγαμε καλά. Εκτός από την αποτυχία που δεν ανεβήκαμε φέτος, δυστυχώς και στα άλλα δύο θέματα στο αγωνιστικό σκέλος να δείξουμε κάτι καλύτερο.

Συνεπώς υπάρχει ένας προβληματισμός για εμάς. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος, όταν μία ομάδα δεν τα καταφέρνει φταίνε όλοι. Από την διοίκηση, μέχρι το αγωνιστικό τιμ δεν σταθήκαμε στο ύψος των προσδοκιών του κόσμου και των δικών μας. Πρώτα κοιτάω τις δικές μου ευθύνες. Σε αυτή τη διετία κάναμε μία σειρά πραγμάτων που φέραμε τον σύλλογο σε μία πολύ καλύτερη κατάσταση. Μέχρι το καλοκαίρι θα κλείσουν οι τελευταίες δόσεις για τα χρέη της ομάδας. Δεν τα καταφέραμε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη.

Στην αρχή μιλούσα για ένα πλάνο τριετίας, φέτος το καλοκαίρι βλέποντας την ανάγκη του κόσμου για μόνο άνοδο μπήκαμε στην διαδικασία να διπλασιάσουμε το αγωνιστικό μπάτζετ και ήταν πολλαπλάσιο από τις περισσότερες ομάδες, εκτός της Καλαμάτας που υπάρχει μία συζήτηση. Είδαμε το καλοκαίρι ότι έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και γι’ αυτό είπαμε ότι το πλάνο γίνεται διετίας, με βάση αυτά που επενδύσαμε. Στόχος ξεκάθαρα ήταν η άνοδος. Όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να είσαι επιθετικός και να μπαίνεις στο γήπεδο πιάνοντας τον αντίπαλο από το λαιμό. Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι για μένα είναι και τα νέα παιδιά. Αυτό δεν το καταφέραμε. Κάναμε την προσπάθεια μας και το ζητούμενο πλέον είναι να βρούμε μία καλύτερη μέρα για το μέλλον της ομάδας.

Προσκαλούμε οποιονδήποτε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος μπορεί να προσφέρει στην ομάδα καλύτερα από εμάς, είμαστε εδώ. Να φέρει καλύτερο όραμα και να κάνει μεγαλύτερη επένδυση. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε σε άλλο βάση, σε σχέση με πριν δύο χρόνια. Να έρθει κάποιος με πολύ μεγαλύτερο πλάνο από το δικό μας, εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα βάλουμε 100 εκατομμύρια. Αναζητούμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να μεγαλώσει τον σύλλογο. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε μόνοι μας στην ομάδα και μιλάω για νούμερα. Εκτός από εμάς είναι κάποιοι συγκεκριμένοι φίλοι της ομάδας που βοηθάνε οικονομικά την ομάδα.

Τα έσοδα από τα διαρκείας και οι βοήθειες ανταποκρίνονται στο 10% της ομάδας. Το άλλο 10% είναι από τα έσοδα του στοιχήματος. Το υπόλοιπο 80% το καλύπτει η διοίκηση. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί έχουμε καλύψει τα χρέη και τα έξοδο που δεν δημιουργήσαμε εμείς. Και εμείς θα θέλαμε κάτι παραπάνω για τον Πανιώνιο, για να γίνει αυτό θα πρέπει και κάποιοι να βοηθήσουν. Εμείς δύο χρόνια αποδεδειγμένα είμαστε εδώ και βοηθάμε. Βάλαμε πλάτη γιατί υπήρχε ρίσκο πριν δύο χρόνια που αναλάβαμε, δεν ξέραμε τα χρέη ακριβώς. Είμαστε απολύτως συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Πρέπει ο καθένας να ξέρει τα δεδομένα. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον Πανιώνιο είμαστε εδώ, με μεγάλη μας χαρά. Σεβαστή η κρίση όλων, απλά θα πρέπει ο καθένας να ξέρει σε τι φάση είμαστε.

Εμείς εδώ δεν είμαστε ιδιοκτήτες, είμαστε χορηγοί, βοηθάμε, μπορεί την επόμενη μέρα να είμαστε, μπορεί και όχι. Εγώ ευχαριστώ τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και εκτιμούν την προσπάθεια μας. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που συνεχίζουμε την προσπάθεια μας.

Σας εγγυώμαι και δεσμεύομαι πως όταν έρθει κάποιος να δώσει όραμα και καλύτερες συνθήκες από εμάς θα γίνει το καλύτερο για τον Πανιώνιο».

Βασίλης Ψύχας – Αντιπρόεδρος ΠΑΕ

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος της ΠΑ΅, Βασίλης Ψύχας λέγοντας τα εξής: «Έχουμε αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της ομάδας και τα χρέη ουσιαστικά. Αν έρθει νέος επενδυτής η ομάδα είναι με το κλειδί στο χέρι για να κάνει πρωταθλητισμό. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος τυχόν ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους. Το θέμα είναι να δούμε αν θα υπάρχει κάτι σοβαρό για να συζητήσουμε το μέλλον. Εμείς λέμε να γίνει η εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά έχουμε ένα χρονικό πλαίσιο για να προχωρήσει η ομάδα για τη νέα σεζόν».

Μετά ακολούθησαν οι ερωτήσεις

Ρούπτσος - Αν φεύγει αν δεν βρεθεί κάποιος σοβαρός: «Είναι σαφές δεν φεύγω αν δεν βρεθεί κάποιο σοβαρό ενδιαφέρον».

Ρούπτσος - Αν μείνουν τα πράγματα ως έχουν πως θα είναι η νέα σεζόν: «Η ομάδα θα συνεχίσει να μάχεται να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία. Όταν κάνεις την προσπάθεια για να ανέβεις και είσαι κοντά, μία τέτοια εμπειρία κάθε χρόνο σε φέρνουν σε καλύτερη κατάσταση. Θα διεκδικήσουμε την άνοδο. Προσωπικά μου αρέσει να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Εχω μάθει να πολεμάω για να καταφέρνω. Ο Πανιώνιος είναι μία ευθύνη, όποιος εγγυηθεί ότι μπορεί να ανεβάσει την ομάδα και να κάνει κάτι μεγαλύτερο από εμάς είμαστε εδώ να τον ακούσουμε».

Ψύχας – Για τα χρέη: «Για τα χρέη. Όταν ιδρύθηκε η ΠΑΕ βρήκαμε κάποια χρέη που ξέραμε και πολλά που δεν τα ξέραμε. Από έρευνα βρήκαμε πολλά και υπήρξαν πολλά τηλέφωνα που μας έλεγαν ότι τους χρωστάμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι έχουν βοηθήσει την ΠΑΕ. Τα αγωνιστικά χρέη, οι υποχρεώσεις έχουν αποπληρωθεί πλήρως. Προς το δημόσιο είναι σε μία διαδικασία εκκαθάρισης. Τηρείται ο νόμος που είχε ψηφιστεί το 2020. Όλα τα στοιχεία θα δοθούν στον ενδιαφερόμενο. Όποιος έρθει να αναλάβει την ΠΑΕ πρέπει να ξέρει ότι δεν χρωστάει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την αδειοδότηση

Ρούπτσος – Για την κοστολόγηση της ΠΑΕ: «Δεν υπάρχει κοστολόγηση, δεν βάζουμε νούμερα. Το θέμα είναι να έρθει κάποιος να εγγυηθεί για την ομάδα. Πρέπει να αξιολογηθεί ο άνθρωπος που θα έρθει, αν έρθει. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ζητήσουμε τα χρήματα που επενδύσαμε, θα είναι κάτι πολύ λιγότερο. Εμείς δεν πάμε από τον Πανιώνιο να βγάλουμε χρήματα. Είναι ξεκάθαρο για όλους ότι στην Superleague 2 χάνεις χρήματα».

Ρούπτσος - Για την αγωνιστική αποτυχία: «Αποτύχαμε στο αγωνιστικό, συμφωνούμε σε αυτό. Έχουμε μία ξεκάθαρη ατζέντα για το τι θέλουμε να χτίσουμε. Η ομάδα πρέπει να ανέβει, έχουμε κάποιους σημαντικούς ποδοσφαιριστές σε νεαρή ηλικία που είναι σε υψηλό επίπεδο όπως ο Μπαϊραμίδης και ο Σαρακασίδης, σε όλα τα παιδιά πρέπει να δώσουμε χώρο αγάπη και πίστη. Το τρίτο είναι ότι η ομάδα πρέπει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Εγώ έχω το κύριο μέρος ευθύνης σε αυτό. Ως πρόεδρος της ομάδας έχω αποτύχει σε αυτά τα κομμάτια. Έρχομαι το Καλοκαίρι και τα ζητάω αυτά, στην πορεία δεν τα βλέπω, δεν έκανα κάτι γι’αυτό. Το αγωνιστικό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε μία ομάδα. Ζητήσαμε από το τεχνικό τιμ να απομακρυνθούν τώρα. Στην ομάδα βρίσκεται ο Νίκος Σπυρόπουλος. Σε δύο εβδομάδες, εφόσον παραμείνουν έτσι τα πράγματα, θα χτιστεί το αγωνιστικό τμήμα»

Ρούπτσος – Γιατί δεν έκανε αλλαγές να αλλάξει τα πράγματα: «Σέβομαι την δουλειά των ανθρώπων. Ζητούμε κάποια πράγματα, τα είπα νωρίτερα. Όταν παίρναμε τα αποτελέσματα, έστω και δύσκολα, κάθεσαι και περιμένεις. Το αποτέλεσμα μετράει στο τέλος της ημέρας. Δεν κόβεις ευκολά μία προσπάθεια. Τους κόβεις όταν βλέπεις σοβαρό πρόβλημα. Όσο διεκδικούσαμε την άνοδο, επειδή ήμασταν κοντά, δεν μπορούσα να επέμβω».

Ρούπτσος – Για την αλλαγή πλάνου σε διετές από τριετές: «Ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι έπρεπε να πιεστούμε να ανεβάσουμε την ομάδα. Νιώσαμε την πίεση και την δεχτήκαμε. Κάναμε φέτος ότι μπορούσαμε για να πετύχουμε. Κάναμε μία υπέρβαση και με τον προπονητή και το ρόστερ για να μπορέσουμε να είμαστε πιο κοντά στον στόχο. Οφείλαμε να κάνουμε την μέγιστη προσπάθεια να πετύχουμε την άνοδο».

Ρούπτσος – Για την ανακοίνωση απόλυσης του Δερμιτζάκης: «Νομίζω ότι με αυτά που σας είπα σας απέδειξα ότι μεταφέρω την ευθύνη σε εμένα. Φταίνε όλοι όμως. Ο καθένας έχει την ευθύνη του για τον στόχο. Η ανακοίνωση έγινε για συγκεκριμένο λόγο, ο ίδιος δεν δέχτηκε ότι έχει ευθύνη για την αποτυχία. Έτσι βγήκε η ανακοίνωση».

Ρούπτσος – Για την αντιμετώπιση που είχε ο Πανιώνιος από την SL2: «Το γεγονός ότι στον αγώνα με την Μαρκό έπεσε φωτοβολίδα μέσα στο γήπεδο απ’ έξω ο κ. Μαρτσούκος που ήταν στο γήπεδο, είπε ότι δεν είδε ότι ήρθε απ’ έξω. Αυτό ήταν το χειρότερο. Κάποιος σκέφτηκε να έρθει με ένα μηχανάκι απ’ έξω να πετάξει αυτό που πέταξε, για να παίξουμε χωρίς κόσμο με την Καλαμάτα. Τρομερή ευφυία από αυτόν που το έκανε. Είναι τραγικό. Είμαι ο μόνος πρόεδρος της SL2 ότι δεν στηρίζουμε τον κ. Μαρτσούκο, τι άλλο να κάνουμε; Η συμπεριφορά της Λίγκας απέναντι στον Πανιώνιο δεν ήταν καθόλου σωστή».

Ρούπτσος – Για τη συνέχεια στο αγωνιστικό κομμάτι, αν θα γίνουν αλλαγές και το θέμα ενίσχυσης τον Γενάρη στην επίθεση: «Η μόνη παρέμβαση που έκανε φέτος ήταν τα Χριστούγεννα που μπορέσαμε να φέρουμε τον Ντίας. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και φέραμε παίκτη υψηλής ποιότητας. Όταν έφυγε ο Βάτερ ο μόνος διαθέσιμος παίκτης που υπήρχε τότε ήταν ο Φοκάμ, ο οποίος είναι ένας παίκτης με πολύ καλά στοιχεία όχι για φέτος, αλλά και του χρόνου. Όσον αφορά την επίθεση και την άμυνα, το να βάζεις γκολ και να δέχεσαι γκολ είναι ομαδική προσπάθεια. Δεν είναι μόνο θέμα του φορ ή του τερματοφύλακα. Αν πούμε ότι ο βασικός μας φορ φέτος ήταν ο Μωραϊτης του σερβίραν πέντε γκολ σε κάθε ματς να το συζητήσουμε, αλλά αυτό δεν έγινε. Όσον αφορά το σκάουτινγκ δεν υπήρχε κάποιο σέντερ φορ που θα ήταν καλύτερος ή θα μας έλυνε τα προβλήματα. Το πρόβλημα συνολικά δεν απέδιδε όπως έπρεπε. Οι υπόλοιπες ομάδες του ομίλου, πλην Καλαμάτας, στερούσαν σε μπάτζετ από εμάς. Η τρίτη καλύτερη ομάδα, η Μαρκό, είχε ως καλύτερο παίκτη τον Σεμπά, που δεν μας έκανε εμάς. Πρέπει να βλέπουμε και την αξία των άλλων ομάδων σε σχέση με εμάς και πως αποδίδαμε».

Ρούπτσος – Για το αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, πως θα προχωρήσει η ΠΑΕ: «Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να καλύψουμε τις προσδοκίες του συλλόγου. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ήμουν σαφής νομίζω σε όσα είπα. Πρέπει την επόμενη χρονιά να διεκδικήσουμε με μεγαλύτερες αξιώσεις την άνοδο».

Ρούπτσος – Ο προπονητής ως το τέλος της σεζόν: «Ο προπονητής της Κ19 θα αναλάβει την ομάδα ως το τέλος φέτος. Είναι μία επιβράβευση και για τους νέους προπονητές που αξίζουν την ευκαιρία. Είναι ο Βαγγέλη Κωνσταντίνου και το τιμ του. Έχουν κάνει μία πολύ καλή δουλειά στην Κ19 φέτος».

Ψύχας – Αν υπήρξε έως τώρα ενδιαφέρον από κάποιον για την ΠΑΕ: «Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος, δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση».

Ρούπτσος – Για την αποχή των οργανωμένων: «Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τους οργανωμένους. Από εμένα υπάρχει σεβασμός προς όλους τους φιλάθλους του Πανιωνίου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες για μένα. Αυτοί που έχουν τα διαρκείας τους, οι οποίοι συμβάλουν με την συνδρομή τους την ομάδα. Το δεύτερο κομμάτι είναι οργανωμένοι. Είναι πολύ κοντά στον σύλλογο, είναι άνθρωποι που ζουν και αναπνέουν για τον Πανιώνιο, τους δίνω το δικαίωμα να λένε ότι πιστεύουν. Υπάρχει μέγιστη ανοχή από μένα, απλά θέλω να έχω και εγώ το δικαίωμα να λέω την άποψη μου. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει σεβασμός για τους οργανωμένους από εμένα. Δίνουν και την ψυχή τους και τα χρήματα τους για τον σύλλογο».

Ρούπτσος – Για την φήμη περί Κηφισιάς και το ΑΦΜ: «Κάθε τόσο διαβάζουμε τέτοια. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν θέλω καν να τα σχολιάσω αυτά».

Ρούπτσος- Για το αν υπάρχει περίπτωση να ειναι 50-50 με κάποιον: «Και με την διοίκηση του βόλεϊ και του μπάσκετ έχουμε εξαιρετική προσωπική σχέση. Στον αθλητισμό δεν υπάρχει η έννοια του συναποφασίζω. Θα πρέπει κάποιος να έχει την τελική απόφαση. Το 50-50 δεν υπάρχει».

Ρούπτσος – Για το αν έχει κάποιο όριο για την παραμονή του στον Πανιώνιο: «Έχω αγαπήσει τον Πανιώνιο, είμαι εδώ, βοηθάω. Το μομέντουμ είναι θετικό για τον σύλλογο, με επιτυχίες για τα τμήματα. Το μέλλον είναι μπροστά μας. Δεν βάζω κάποιο όριο ή φρένο, όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθούμε. Για το γήπεδο έχει γίνει μία πρόταση, θα το συζητήσουμε με τον Ερασιτέχνη, υπάρχουν κάποιες μακέτες, όπως και η συζήτηση για τις ακαδημίες προχωρούν. Πρέπει να βρούμε τρόπους για το καλύτερο μέλλον του συλλόγου. Βλέπουμε κάποιες φορές ότι ορισμένα πράγματα που κάνουμε δεν αναγνωρίζονται όπως θα έπρεπε. Θεωρούμε ότι κάποιες φορές δεν εισπράττουμε πίσω αυτό που έχουμε δώσει. Δεν φεύγουμε, δεν παρατάμε την ομάδα να το πούμε έτσι. Δεν θέλουμε να τσακωθούμε με κανέναν και να γίνουν άλλες καταστάσεις. Είμαστε εδώ, έχουμε προσφέρει, θεωρώ ότι η στάση μας είναι τίμια. Θα πρέπει όλοι μαζί να στηρίζουμε μία προσπάθεια».

Ψύχας – Για την κριτική και τον στόχο της ανόδου: «Το να κάνεις κριτική είναι καλό. Εμείς σαν διοίκηση θέλαμε να ανέβει η ομάδα από την αρχή. Το θέμα είναι αν θέλουμε μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι πως κρίνεσαι από το αποτέλεσμα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι η Καλαμάτα πχ προσπαθεί τόσα χρόνια, όπως και ο Ηρακλής ή Λάρισα κλπ. Μπορείς να κάνει 9 σωστά και στο τέλος να μην ανέβεις και να καταστραφεί η χρονιά. Το γνωρίζουμε αυτό προφανώς. Πρώτα απ’ όλα εμείς θέλουμε να ανέβει η ομάδα. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι να ανέβει η ομάδα, αλλά φτιάχνουμε και μία υποδομή ώστε αν ανέβει η ομάδα να μείνει εκεί και να ανεβαίνει πιο ψηλα».

Ρούπτσος – Για το ότι δεν έδωσε πολλές φορές το «παρών» στα αποδυτήρια: «Δεν ήμουν. Το Σάββατο που ήρθα στην προπόνηση είναι κάτι που μου το εξέφρασαν κάποιοι παίκτες. Δύο – τρεις φορές πήγα όλη τη χρονιά, ήταν θέμα επιλογής, με την έννοια ώστε οι άνθρωποι του αγωνιστικού να τρέξουν την ομάδα. Τώρα μπορώ να σας πω ότι αν συνεχίσουμε και του χρόνου είμαι αποφασισμένος να είμαι πιο κοντά στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές. Το Καλοκαίρι ζήτησα ουσιαστικά δύο πράγματα. Το αποτέλεσμα, το παιχνίδι μας να είναι επιθετικό και να παίρνουν και την ευκαιρία τους τα νέα παιδιά».