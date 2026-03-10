Champions League: Το απόλυτο μήνυμα στήριξης του Ντε Χέα στον Κίνσκι!
Η απόλυτα τραγική ενέργεια του Ιγκόρ Τούντορ να κάνει αλλαγή τον Τσέχο γκολκίπερ στο 17' του αγώνα της Ατλέτικο με την Τότεναμ έριξε την ψυχολογία του στα τάρταρα. Ο Αντονίν Κίνσκι αφού δέχθηκε 3 γκολ έγινε αλλαγή από τον Βικάριο και πήγε σχεδόν κλαίγοντας στα αποδυτήρια.
Ο Νταβίντ Ντε Χέα, νυν γκολκίπερ της Φιορεντίνα, αποφάσισε να στηρίξει απόλυτα τον Κίνσκι. Έγραψε σχετικά στα Μέσα Κοινωνικής του Δικτύωσης: «Κανένας που δεν έχει παίξει ως γκολκίπερ δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να παίξεις την θέση αυτή. Κράτα το κεφάλι ψηλά και θα σηκωθείς ξανά».
De Gea se solidariza con Kinsky tras su actuación en el Metropolitano 🤗— MARCA (@marca) March 10, 2026
😞 El portero del Tottenham fue sustituido en el 17' tras dos pifias que le costaron dos goles a su equipo#UCL pic.twitter.com/0189fQtcTb
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.