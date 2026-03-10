Ο νυν γκολκίπερ της Φιορεντίνα ανάρτησε στα social media του ένα post στήριξης προς τον Αντονίν Κίνσκι και η MARCA το ανέδειξε.

Η απόλυτα τραγική ενέργεια του Ιγκόρ Τούντορ να κάνει αλλαγή τον Τσέχο γκολκίπερ στο 17' του αγώνα της Ατλέτικο με την Τότεναμ έριξε την ψυχολογία του στα τάρταρα. Ο Αντονίν Κίνσκι αφού δέχθηκε 3 γκολ έγινε αλλαγή από τον Βικάριο και πήγε σχεδόν κλαίγοντας στα αποδυτήρια.

Ο Νταβίντ Ντε Χέα, νυν γκολκίπερ της Φιορεντίνα, αποφάσισε να στηρίξει απόλυτα τον Κίνσκι. Έγραψε σχετικά στα Μέσα Κοινωνικής του Δικτύωσης: «Κανένας που δεν έχει παίξει ως γκολκίπερ δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να παίξεις την θέση αυτή. Κράτα το κεφάλι ψηλά και θα σηκωθείς ξανά».

