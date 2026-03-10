Οι επετειακές εμφανίσεις του Παναιτωλικού εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις λίγες ώρες και η μεγάλη ζήτηση οδήγησε στην επανακυκλοφορία τους.

Η... λαϊκή απαίτηση των φίλων του Παναιτωλικού θα πραγματοποιηθεί. Οι 100 επετειακές φανέλες για τον έναν αιώνα των Αγρινιωτών εξανλτήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και η μεγάλη ζήτηση έφερε την απόφαση της επανακυκλοφορίας τους από το Titormos Store.

Η νέα Anniversary Edition διατηρεί τον ίδιο επετειακό σχεδιασμό και τον συλλεκτικό χαρακτήρα της φανέλας των 100 χρόνων, αποτελώντας μέρος της επίσημης επετειακής συλλογής του συλλόγου.

Μάλιστα οι φίλοι των Κιτρινομπλέ μπορούν ήδη να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική προπαραγγελία. Η τιμή της φανέλας είναι στα 100 ευρώ, ενώ υπάρχει έξτρα κόστος 7 ευρώ για την προσθήκη αριθμού και ονόματος.

Η ενημέρωση της μπουτίκ του Παναιτωλικού

«Οι 100 αριθμημένες συλλεκτικές φανέλες “Limited Edition” για τα 100 χρόνια της ομάδας μας, εξαντλήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη αγάπη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των φιλάθλων για την ιστορική αυτή επέτειο του συλλόγου.

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κόσμου και τα συνεχή αιτήματα φιλάθλων που δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν τη συλλεκτική φανέλα, οδήγησαν στην απόφαση να κυκλοφορήσει μια επιπλέον επετειακή έκδοση, η Anniversary Edition, ώστε περισσότεροι φίλοι της ομάδας, να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την αυθεντική επετειακή φανέλα που δημιουργήθηκε για τον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας του Παναιτωλικού.

Η νέα Anniversary Edition διατηρεί τον ίδιο επετειακό σχεδιασμό και τον συλλεκτικό χαρακτήρα της φανέλας των 100 χρόνων, αποτελώντας μέρος της επίσημης επετειακής συλλογής του συλλόγου».