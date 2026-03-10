Ο Κίνσκι, γκολκίπερ της Τότεναμ, είχε δεχθεί 3 γκολ από το 6' έως το 15' και στο 17ο λεπτό ο Τούντορ τον έκανε αλλαγή για να βάλει τον βασικό του γκολκίπερ, τον Βικάριο.

Τραγική πρώτη απόφαση με την επιλογή ενός πορτιέρε με μόλις 6 αγώνες φέτος και τραγική 2η κίνηση! Ο λόγος για τον Κροάτη κόουτς, Ιγκόρ Τούντορ, που εν πρώτοις άφησε στον πάγκο τον Βικάριο για τον... τιμωρήσει (;) αγωνιστικά και τραγική και σε 2ο επίπεδο με την αλλαγή του βασικού, Αντονίν Κίνσκι που δέχθηκε 3 γκολ σε 17 λεπτά, έφυγε σχεδόν κλαίγοντας και πήγε απευθείας στα αποδυτήρια.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League που γκολκίπερ χωρίς τραυματισμό γίνεται αλλαγή στα πρώτα 20 λεπτά ενός αγώνα.

Ο 22χρονος Τσέχος κίπερ (πρώην της Σλάβια Πράγας) που υπέπεσε σε γκάφα στην φάση του 3-0, έγινε αλλαγή από τον Τούντορ στο 17' του αγώνα της Ατλέτικο με την Τότεναμ. Ο τεχνικός της Τότεναμ αφότου δέχθηκε 3 τέρματα τον έκανε αλλαγή για να ρίξει στο ματς τον Βικάριο, που θεωρείται και είναι βασικός στην ομάδα. Το ματς βέβαια είχε και άλλα γκολ καθώς στο 27' είχε γίνει 4-1!!!