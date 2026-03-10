Champions League: Εγραψε ιστορία ο Τούντορ με την Τότεναμ, άλλαξε τερματοφύλακα στο 17'!
Τραγική πρώτη απόφαση με την επιλογή ενός πορτιέρε με μόλις 6 αγώνες φέτος και τραγική 2η κίνηση! Ο λόγος για τον Κροάτη κόουτς, Ιγκόρ Τούντορ, που εν πρώτοις άφησε στον πάγκο τον Βικάριο για τον... τιμωρήσει (;) αγωνιστικά και τραγική και σε 2ο επίπεδο με την αλλαγή του βασικού, Αντονίν Κίνσκι που δέχθηκε 3 γκολ σε 17 λεπτά, έφυγε σχεδόν κλαίγοντας και πήγε απευθείας στα αποδυτήρια.
- Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League που γκολκίπερ χωρίς τραυματισμό γίνεται αλλαγή στα πρώτα 20 λεπτά ενός αγώνα.
Ο 22χρονος Τσέχος κίπερ (πρώην της Σλάβια Πράγας) που υπέπεσε σε γκάφα στην φάση του 3-0, έγινε αλλαγή από τον Τούντορ στο 17' του αγώνα της Ατλέτικο με την Τότεναμ. Ο τεχνικός της Τότεναμ αφότου δέχθηκε 3 τέρματα τον έκανε αλλαγή για να ρίξει στο ματς τον Βικάριο, που θεωρείται και είναι βασικός στην ομάδα. Το ματς βέβαια είχε και άλλα γκολ καθώς στο 27' είχε γίνει 4-1!!!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.