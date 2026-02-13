Στέρλινγκ: Υπέγραψε στη Φέγενορντ ο Άγγλος εξτρέμ
Τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής πορείας του βρήκε - επιτέλους- ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό είχε μείνει ελεύθερος από την Τσέλσι, καθώς το αγγλικό κλαμπ δεν υπολόγιζε πλέον στις υπηρεσίες του.
Ύστερα από 16 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Αγγλία, από τα τμήματα υποδομής της ΚΠΡ μέχρι και τους «μπλε» του Λονδίνου, με συμμετοχές σε Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ (πέραν της Τσέλσι που αναφέραμε), 11 τίτλους και 182 γκολ σε 599 καταγεγραμμένες συμμετοχές (και σε επίπεδο Κ21), ο 31χρονος αλλάζει χώρα.
Συγκεκριμένα, πηγαίνει στην Ολλανδία, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Φέγενορντ, μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2025-2026), προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην ολλανδική λίγκα και ο ίδιος να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες μπορεί να έχει για να βρεθεί στην αποστολή του Τόμας Τούχελ, ενόψει του Μουντιάλ το καλοκαίρι.
Feyenoord have signed four-time Premier League winner Raheem Sterling.— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 12, 2026
The England international, who has represented his country 82 times, has signed an agreement with Feyenoord until the end of the 2025/26 season.
