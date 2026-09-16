Σιμεόνε: «Η Χρυσή Μπάλα πρέπει να πάει στον Μέσι, χωρίς αμφιβολία» (vid)
Τον Λιονέλ Μέσι επέλεξε για τη φετινή Χρυσή Μπάλα ο Ντιέγκο Σιμεόνε, σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε από τους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Οσασούνα (16/9, 20:00).
Ο Αργεντίνος τεχνικός έδωσε την ψήφο στον συμπατριώτη του, τονίζοντας μάλιστα πως δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι ο 39χρονος μάγος αξίζει το βραβείο, αφού πραγματοποίησε ένα απίθανο Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα σε τέτοια ηλικία.
Θυμίζουμε πως στο Μουντιάλ που τελείωσε προ δυο μηνών, ο Pulga οδήγησε την Αλμπισελέστε σε δεύτερο σερί τελικό, έχοντας 8 γκολ και 4 ασίστ και όντας πρώτος στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες.
🌕🇦🇷 Diego Simeone: “The 2026 Ballon d’Or has to be Leo Messi. Zero doubts”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026
“With the World Cup he had at that age… NO DOUBTS”. pic.twitter.com/3yCyhUR3k2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.