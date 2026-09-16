Ο Ντιέγκο Σιμεόνε τόνισε σε δηλώσεις του πως η φετινή Χρυσή Μπάλα πρέπει να καταλήξει στα χέρια του Λιονέλ Μέσι.

Τον Λιονέλ Μέσι επέλεξε για τη φετινή Χρυσή Μπάλα ο Ντιέγκο Σιμεόνε, σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε από τους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Οσασούνα (16/9, 20:00).

Ο Αργεντίνος τεχνικός έδωσε την ψήφο στον συμπατριώτη του, τονίζοντας μάλιστα πως δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι ο 39χρονος μάγος αξίζει το βραβείο, αφού πραγματοποίησε ένα απίθανο Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα σε τέτοια ηλικία.

Θυμίζουμε πως στο Μουντιάλ που τελείωσε προ δυο μηνών, ο Pulga οδήγησε την Αλμπισελέστε σε δεύτερο σερί τελικό, έχοντας 8 γκολ και 4 ασίστ και όντας πρώτος στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες.