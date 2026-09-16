Ο Αστέρας AKTOR πήρε την πρώτη του νίκη στην τρέχουσα σεζόν, καθώς επικράτησε της Νίκης Βόλου με 3-0 και έφτασε τους 4 βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Αστέρας AKTOR λίγες μέρες μετά την ισοπαλία με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα της Τρίπολης επικράτησε στην έδρα της Νίκης Βόλου της Super League 2 με 3-0 και έφτασε τους 4 βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έμειναν στο μηδέν οι Θεσσαλοί.

Οι Αρκάδες ήταν ανώτεροι από το πρώτο μέρος, όμως ο τερματοφύλας Τσέλιος ήταν σε καλή μέρα. Τελκά οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 50'. Ο Πέρεθ από τα δεξιά έκανε το γύρισμα και άθελά του ο Πασαλίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 55' ο Μέντεθ ανατράπηκε εντός περιοχή από τον Πολέτο και ο Ρικαρντίνιο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Ό Παπακανέλλος έβαλε το... κερασάκι στο 67ο λεπτό. Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων εξτρέμ ς με ωραίο σλάλομ μέσα στην περιοχή απέφυγε δύο αντιπάλους, και πλάσαρε ιδανικά για το 3-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.