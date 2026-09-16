Νέες... πινελιές στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο καθώς θα τοποθετηθούν led πινακίδες με αποτέλεσμα το άνω διάζωμα της μικρής εξέδρες να μείνει κλειστό για τον ΠΑΟΚ.

Με κλειστό το άνω διάζωμα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ θα παίξει ο Παναιτωλικός καθώς στο γήπεδο μπαίνουν νέες... πινελιές με στόχο την ανανέωσή του.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν LED διαφημιστικών πινακίδων σε εκείνο το σημείο (κάτι παρόμοιο με την Allwyn Arena), με αποτέλεσμα να πρέπει να παραμείνει κλειστό για εκείνο το ματς.

Οι κάτοχοι διαρκείας έχουν ενημερωθεί ήδη από την ΠΑΕ Παναιτωλικός για την συγκεκριμένη εξέλιξη, που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση των εργασιών και την οριστική αδειοδότηση του διαζώματος από την αρμόδια επιτροπή.