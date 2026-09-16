Παναιτωλικός: Κλειστό το πάνω διάζωμα της μικρής εξέδρας με ΠΑΟΚ, μπαίνουν led πινακίδες
Με κλειστό το άνω διάζωμα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ θα παίξει ο Παναιτωλικός καθώς στο γήπεδο μπαίνουν νέες... πινελιές με στόχο την ανανέωσή του.
Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν LED διαφημιστικών πινακίδων σε εκείνο το σημείο (κάτι παρόμοιο με την Allwyn Arena), με αποτέλεσμα να πρέπει να παραμείνει κλειστό για εκείνο το ματς.
Οι κάτοχοι διαρκείας έχουν ενημερωθεί ήδη από την ΠΑΕ Παναιτωλικός για την συγκεκριμένη εξέλιξη, που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση των εργασιών και την οριστική αδειοδότηση του διαζώματος από την αρμόδια επιτροπή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.