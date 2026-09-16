Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό και στη συνέντευξη Τύπου έδωσε μία απάντηση γεμάτη... νόημα.

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League καθώς φιλοξενεί τη Γιαγκελόνια στο Φάληρο (22:00, LIVE από το Gazzetta) με στόχο να ξεκινήσει με το... δεξί την πορεία του στη διοργάνωση.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν είχε το ιδανικότερο ξεκίνημα στη θητεία του στον «ερυθρόλευκο» πάγκο καθώς ηττήθηκε με 1-0 από τον ΟΦΗ αλλά θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους Πειραιώτες.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τα ευρωπαϊκά ματς, ο 55χρονος προπονητής κλήθηκε να απαντήσει σε μερικές από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και μία από τις απαντήσεις του, «μαρτύρησε» τον τρόπο που σκέφτεται.

Ο ίδιος δεν έχει προχωρήσει σε μεγάλα και θριαμβευτικά λόγια, δείχνοντας ένας άνθρωπος που δίνει αποδείξεις μέσα από τη δουλειά του. Μοιάζει αρκετά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε αυτό το κομμάτι, ωστόσο η απάντηση του σε ερώτηση που έλεγε ότι: «Συνήθως οι προπονητές αποφεύγουν τις ομάδες στα μέσα της σεζόν, πως αποφασίσατε και πως νιώθετε να αναλάβετε μία ομάδα με ματς σε δύο ημέρες και αμέσως μετά πρεμιέρα στο UEFA Europa League;», ήταν απλή αλλά to the point.

Ο ίδιος απάντησε πολύ άμεσα, λέγοντας χωρίς να το σκεφτεί: «Είναι πολύ απλή η απάντηση, ήρθα στον Ολυμπιακό!».