Παίκτης που πέρασε από τον Ολυμπιακό πριν από 11 χρόνια, έγινε παίκτης του Πάμπλο Γκαρσία και ο πιο ακριβός στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Αρμενίας!

Ο πιο ακριβός παίκτης στην Αρμενία, έγινε ο Σάσα Ζντιέλαρ. Ο οποίος θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Γκαρσία στη Νόα!

Η Νόα έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει δικό της έναν άλλοτε Ερυθρόλευκο. Καθώς η ομάδα από την Αρμενία ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάσα Ζντιέλαρ. Ο 31χρονος Σέρβος μέσος συνεχίζει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του ένας άλλου γνώριμου στα ελληνικά γήπεδα, του Πάμπλο Γκαρσία.

Πάντως στα ΜΜΕ της χώρας έχει γίνει... χαμός καθώς η μεταγραφή του μόνο απαρατήρητη δεν περνά. Αφού ο Ζντιέλαρ κοστολογείται στα 2,5 εκατ. ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με τα αρμενικά δημοσιεύματα, τον φέρνει στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της χώρας.

Να θυμίσουμε πως ο Ζντιέλαρ είχε μετακομίσει στον Ολυμπιακό το 2015, προερχόμενος από την ΟΦΚ Βελιγραδίου. Με τους Πειραιώτες κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας τη σεζόν 2015/16, πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Μαγιόρκα και στη συνέχεια στην Παρτίζαν.

Ακολούθησε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ζενίτ, ενώ φόρεσε ξανά τη φανέλα της Παρτίζαν. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει, μεταξύ άλλων, δύο Κύπελλα Σερβίας και δύο Κύπελλα Ρωσίας. Αξίζει να αναφέρουμε πως πριν από 11 χρόνια, το 2015 ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο U20, ενώ με την ανδρική εθνική έχει καταγράψει εννέα συμμετοχές.



