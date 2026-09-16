Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με την Κηφισιά.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός τεχνικός αποφάσισε να πάει σ' ένα 4-2-3-1 και να κάνει ορισμένες αλλαγές για να ξεκουράσει σημαντικά «εργαλεία» του ενόψει του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα πριν από τη διακοπή προκειμένου να τους έχει φρέσκους για την Κυριακή (20/09) και να πετύχει το 5/5.

Κάτω από την εστία παρέμεινε και πάλι ο Πένια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι και πάλι ο Ντε Φράι, έχοντας αυτή τη φορά ως παρτενέρ τον Πάλμερ-Μπράουν. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Τσάπρας και στο αριστερό ο νεοαποκτηθείς Σαλάχ-Εντίν.

Στη μεσαία γραμμή θα έχουμε νεανικό δίδυμο με τους Κοντούρη και Μπινιάρη, οι οποίοι θα έχουν μπροστά τους τον Γιάγκουσιτς. Στο δεξί άκρο θα είναι ο Πελίστρι και στο αριστερό ο Κάνγκουα ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Αντίνο, Ουναΐ, Καμαρά, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Σαλάχ-Εντίν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Κάνγκουα, Τεττέη.