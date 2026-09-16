Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι άρχισε η διαδικασία της προαγοράς των εισιτηρίων για το ματς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αρκετό κόσμο στο πλευρό της θα έχει η ΑΕΚ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου για τον αγώνα με τη Σαχτάρ στις 14 Οκτωβρίου.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει όπως είναι γνωστό σε αγγλικό έδαφος την ουκρανική ομάδα, με τους κιτρινόμαυρους να ανακοινώνουν ότι η διαδικασία της προαγοράς ξεκίνησε.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Shakhtar Donetsk, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Stamford Bridge του Λονδίνου.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.