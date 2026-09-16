Στον αέρα του OPEN θα μεταδοθεί το Ατρόμητος - ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι ο ΣΚΑΪ έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Ο Ατρόμητος έχει «ραντεβού» με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στις 20:00 το απόγευμα (Live από το Gazzetta).

Η αναμέτρηση θα έχει, ωστόσο, διαφορετική τηλεοπτική στέγη από αυτή που αναμενόταν και είχε συμφωνηθεί. Συγκεκριμένα, το Ατρόμητος - ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το OPEN και όχι από τον ΣΚΑΪ, που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης.

Ο λόγος είναι πως το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ δεν «επέτρεπε» τη μετάδοση του αγώνα. Βαδίζοντας, πλέον, στα μέσα Σεπτεμβρίου, στην καθημερινότητα του καναλιού έχουν ενταχθεί κανονικά οι σειρές που έχουν συμφωνηθεί εδώ και μήνες, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και μάλιστα αυτή την εβδομάδα πολλές εξ αυτών κάνουν πρεμιέρα.

Επιπλέον, παραδοσιακά ο ΣΚΑΪ είναι ένα κανάλι που ποντάρει πολλά στην ενημέρωση και ως εκ τούτου, ήταν «αδύνατον» να αλλάξει η ώρα στο βραδινό δελτίο ειδήσεων που είναι πάντα από τα δυνατά «χαρτιά» του σταθμού στη μάχη της τηλεθέασης.

Έτσι, λόγω και των καλών σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές, το παιχνίδι παραχωρήθηκε στο OPEN για να μεταδοθεί κανονικά.

