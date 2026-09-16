Απίθανη ατάκα από τον Τόμας Τούχελ, που αποκάλυψε πως μετάνιωσε που δεν έφαγε λίγο από το χορτάρι του Αζτέκα...

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ολοκληρώθηκε με την Αγγλία να κατακτά την τρίτη θέση μετά τον αποκαρδιωτικό αποκλεισμό από την Αργεντινή στα ημιτελικά, με τα Τρία Λιοντάρια να ζουν πάντως αρκετές δυνατές στιγμές κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Μία από τις πιο δυνατές, ήταν κατά τον Τόμας Τούχελ η πρόκριση επί του Μεξικού στη φάση των «16», όταν οι Άγγλοι είχαν επικρατήσει 3-2 των συνδιοργανωτών στο θρυλικό Αζτέκα μετά από ένα εξαιρετικό ματς.

Μάλιστα, ο Γερμανός προπονητής αποκάλυψε ότι υπάρχει κάτι που μετανιώνει αναφορικά με εκείνη τη μέρα, καθώς δεν... έφαγε λίγο από το γρασίδι του γηπέδου! Αυτό υποστήριξε ο Τούχελ στο Reflections: England’s World Cup Journey, μιλώντας με τον Ντάνιελ Στάριτζ, λέγοντας συγκεκριμένα ότι «έστειλα μήνυμα σε έναν φίλο μετά το παιχνίδι, και του έγραψα απλώς: Μετανιώνω που δεν έφαγα λίγο γρασίδι μετά το παιχνίδι, για να κρατήσω κάτι από αυτή τη στιγμή μέσα μου για πάντα. Αυτό ήταν το συναίσθημα, ήταν η στιγμή».