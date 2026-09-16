Καρέτσας: Επιστροφή στη δράση και χαμόγελα στη Ντόρτμουντ

Καρέτσας: Επιστροφή στη δράση και χαμόγελα στη Ντόρτμουντ

Νότης Χάλαρης
Καρέτσας: Επιστροφή στη δράση και χαμόγελα στη Ντόρτμουντ

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα της Ντόρτμουντ και επανέφερε τα χαμόγελα στον σύλλογο.

Στο Gazzetta διαβάσατε για το timeline του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος είχε «καθαρές» εξετάσεις μετά το παιχνίδι με τη Βίγιαρεαλ και ήταν θέμα χρόνο να μπει εκ νέου στις προπονήσεις με τη Ντόρτμουντ.

Την Τετάρτη (16/09), ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και αυτό επανέφερε τα χαμόγελα στο κλαμπ, με τον ίδιο να δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση.

Πλέον όλα είναι στο χέρι του Νίκο Κόβατς να αποφασίσει, με τη σύμφωνη γνώμη του ιατρικού τιμ, αν θα χρησιμοποιήσει και πώς τον 19χρονο ποδοσφαιριστή στον αγώνα με τη Στουτγκάρδη.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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