Καρέτσας: Επιστροφή στη δράση και χαμόγελα στη Ντόρτμουντ
Στο Gazzetta διαβάσατε για το timeline του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος είχε «καθαρές» εξετάσεις μετά το παιχνίδι με τη Βίγιαρεαλ και ήταν θέμα χρόνο να μπει εκ νέου στις προπονήσεις με τη Ντόρτμουντ.
😍 Kos ist wieder beim Team! Nach individuellen Einheiten zu Wochenbeginn ist Kosta Karetsas am heutigen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen! 🤩 pic.twitter.com/mBDcQs563E— Borussia Dortmund (@BVB) September 16, 2026
Την Τετάρτη (16/09), ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και αυτό επανέφερε τα χαμόγελα στο κλαμπ, με τον ίδιο να δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση.
Πλέον όλα είναι στο χέρι του Νίκο Κόβατς να αποφασίσει, με τη σύμφωνη γνώμη του ιατρικού τιμ, αν θα χρησιμοποιήσει και πώς τον 19χρονο ποδοσφαιριστή στον αγώνα με τη Στουτγκάρδη.
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