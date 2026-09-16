Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα της Ντόρτμουντ και επανέφερε τα χαμόγελα στον σύλλογο.

Στο Gazzetta διαβάσατε για το timeline του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος είχε «καθαρές» εξετάσεις μετά το παιχνίδι με τη Βίγιαρεαλ και ήταν θέμα χρόνο να μπει εκ νέου στις προπονήσεις με τη Ντόρτμουντ.

😍 Kos ist wieder beim Team! Nach individuellen Einheiten zu Wochenbeginn ist Kosta Karetsas am heutigen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen! 🤩 pic.twitter.com/mBDcQs563E September 16, 2026

Την Τετάρτη (16/09), ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και αυτό επανέφερε τα χαμόγελα στο κλαμπ, με τον ίδιο να δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση.

Πλέον όλα είναι στο χέρι του Νίκο Κόβατς να αποφασίσει, με τη σύμφωνη γνώμη του ιατρικού τιμ, αν θα χρησιμοποιήσει και πώς τον 19χρονο ποδοσφαιριστή στον αγώνα με τη Στουτγκάρδη.