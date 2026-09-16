Σοκαριστική αποκάλυψη στελέχους της FIFA: «Με πήρε τηλέφωνο παίκτης και μου είπε ότι θέλει να αυτοκτονήσει»

Μια άγνωστη ιστορία από τα γήπεδα αποκάλυψε η Ορνέλα Ντεζιρέ Μπέλια, μιλώντας στο World Football Summit. Συγκεκριμένα η διευθύντρια Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της FIFA αναφέρθηκε στο βιβλίο της The Game Of Life, μέσα από το οποίο καταγράφει τη δύσκολη μάχη που έδωσε με μια επιθετική μορφή λεμφικού καρκίνου και την οποία κατάφερε τελικά να ξεπεράσει.

Το βιβλίο έχει ήδη κερδίσει την εκτίμηση αρκετών ανθρώπων από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Τον πρόλογο άλλωστε υπογράφουν ο Ντιέγκο Σιμεόνε και η Κάρλα Περέιρα.Η Μπέλια στο βιβλιο της στάθηκε ιδιαίτερα στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Μάλιστα, θυμήθηκε μια στιγμή με τον Σιμεόνε η οποία φυσικά έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως ανέφερε, είχε δεχθεί τηλεφώνημα από έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε κατακτήσει το Champions League: «Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής, κάποιος που έχει κατακτήσει το Champions League, και μου είπε: 'Θέλω να αυτοκτονήσω'.Πολλοί ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν πρόβλημα ταυτότητας. Πολλοί, όταν διάβασαν την ιστορία μου, επικοινώνησαν μαζί μου επειδή περνούν κάτι παρόμοιο».