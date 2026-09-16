Κόντης: «Θέλουμε ο ΟΦΗ να κάνει... θόρυβο στην Ευρώπη»

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη ενόψει της πρεμιέρας του ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League, με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ.

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ, στο Ηράκλειο.

Ο τεχνικός των Κυπελλούχων μίλησε για τη φανταστική πορεία της ομάδας του και έθεσε τους στόχους του για την ευρωπαϊκή πορεία των Κρητικών.

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

Για την παρουσία του ΟΦΗ στην League Phase του Europa League:

«Αρχικά να πω ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον ΟΦΗ, για εμάς είναι πολύ σημαντικό και να πω ότι για εμάς προσωπικά που απαρτίζουμε την ομάδα, ναι είναι μια σειρά οκτώ παιχνιδιών που πρέπει να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς και αυτός είναι ο στόχος, να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Εuropa League.

Πάμε να παίξουμε με μια πολύ καλή ομάδα, που είναι 18 χρόνια στην Bundesliga, που έχει παίξει ομίλους Champions League. Άρα έχουμε έναν ισχυρό αντίπαλο αλλά για μένα δεν υπάρχει πίεση, έχουμε μοχθήσει πολύ και βρισκόμαστε δίκαια εδώ και αφού είμαστε εδώ δεν πρέπει να το απολαύσουμε μόνο και να καταφέρουμε ότι μπορούμε, να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ».

Για την Χόφενχαϊμ:

«Προφανώς είναι μια ομάδα που κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ένταση, ο δυναμισμός, οι υψηλές πιέσεις, τα ασταμάτητα τρεξίματα, άρα εμείς ως ομάδα πάντα δεν αλλάζουμε την ταυτότητα μας και τον τρόπο παιχνιδιού μας όμως από την άλλη πρέπει να προσαρμοστούμε στο τακτικό μας πλάνο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου.

Όμως θα είμαστε μια ομάδα που θα προσπαθήσουμε να σταθούμε απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, θα πρέπει να βγάλουμε την ίδια ένταση, να καταθέσουμε ψυχή, να χρειαστεί να κάνουμε καλή άμυνα, να πιέσουμε σωστά και ουσιαστικά θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, επιθετικά και αμυντικά, παίζουμε στην έδρα μας και θα πρέπει να δώσουμε πίσω στον κόσμο τα συστατικά που χρειάζεται για να μας δώσει την απαιτούμενη ένταση».

Για τον τρόπο που θ’ αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ την Χόφενχαϊμ:

«Αν δεν έχεις στόχο τη νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για εμάς, πρέπει να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια για τη νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου όμως η σοβαρότητα είναι αυτή που μας έχει φέρει μέχρι εδώ, το ομαδικό πνεύμα, την δουλειά που κάνουν τα παιδιά και η αυταπάρνηση με τον χαρακτήρα τους που για μένα είναι πολύ σημαντικός όπως και η προσωπικότητα που βγάζουν.

Θα χρειαστούμε θάρρος, να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο, εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί πριν το παιχνίδι μπορεί η Χόφενχαϊμ να είναι φαβορί όμως όταν ξεκινάει το παιχνίδι παίζουν 11 παίκτες και εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με όλες τις δυνάμεις».

Για τον στόχο του ΟΦΗ στο Europa League:

«Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς θα ήθελα να φτάσουμε στο 9, 10, 11 όμως θα ξεκινήσω διαφορετικά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να πετύχουμε τους πρώτους πόντους, αν θα είναι 1 ή 3 δεν ξέρω, εγώ προτιμώ 3, στο τέλος θα πω ότι θέλω να κάνουμε απολογισμό στο τέλος και μαζί με τον κόσμο αύριο να πάρουμε τους πρώτους βαθμούς».

Για το ότι ο ΟΦΗ έχει κερδίσει μεγάλα παιχνίδι στην Ελλάδα και πως θα διαχειριστεί το παιχνίδι με την Χόφενχαϊμ:

«Προφανώς η Χόφενχαϊμ είναι μια ομάδα που θεωρητικά θα μπορούσε να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ολυμπιακό, ομάδες που κάποιες κερδίσαμε, κάποιες όχι ή ήρθαμε ισόπαλοι γιατί τις αντιμετωπίσαμε με σεβασμό. Το ίδιο θα γίνει και αύριο αλλά εμείς δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε, πάντα λέω στους παίκτες μου ότι θέλουμε νέες προκλήσεις που θα μας ιντριγκάρουν, γιατί όχι αύριο να μην γίνει η αρχή αυτού του ταξιδιού που θα μας κάνει να ονειρευόμαστε όμως στα χαρτιά είναι διαφορετικό, άρα εμείς θα μπούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, στην πίεση που θα διαχειριστούμε».

Για το τι θα πει στους παίκτες του:

«Πάντα πριν μιλήσω στους παίκτες μου, ξέρω τι θα πω αλλά όταν τους βλέπω, τους λέω ότι θα μιλήσω από την καρδιά μου και για να τους πω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως την δουλειά την κάνουν οι ποδοσφαιριστές, αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις και αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να έχουν θάρρος και να παίρνουν αποφάσεις».

Για το ότι ο ΟΦΗ κερδίζει μεγάλα ματς, όπως στο Φάληρο, κάνοντας το δικό του παιχνίδι:

«Το να μπορείς να παίξεις το δικό σου παιχνίδι σε οποιαδήποτε έδρα, όταν το κάνεις, πρέπει να το κάνεις με έμφαση και εμείς ήμασταν δυνατοί σε πολλές στιγμές παιχνιδιού, πάντα παίζουμε με τον δικό μας τρόπο και αύριο θα χρειαστεί να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι γιατί αυτός ο τρόπος μας έχει οδηγήσει μέχει εδώ, η δική μας προσωπικότητα, όλο αυτό που σχεδιάζουμε, όλο αυτό που παίζουμε τον τελευταίο χρόνο, παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε και από πέρυσι έλεγα πως είναι δύσκολο να φτάσουμε στο 100% όμως κάποια πράγματα βγαίνουν, για μένα υπάρχει μεγάλος χώρος βελτίωσης. Για αυτό λέω πως οι παίκτες μέσα στο γήπεδο πρέπει να παίρνουν σωστές αποφάσεις και είμαι πολύ χαρούμενος όταν κερδίζουμε παιχνίδια με τον δικό μας τρόπο».

Για τη σημασία που έχει το γεγονός ότι το όνομα του ΟΦΗ θα ακουστεί σε όλη την Ευρώπη:

«Θέλουμε να κάνουμε "θόρυβο" στην Ευρώπη και όταν το κάνουμε και αν το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο, θα είναι ακόμα καλύτερο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες μας, να δείξουν πως μεγαλώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι οι ελληνικές ομάδες είναι ανταγωνιστικές, μακάρι από αυτό το παιχνίδι να υποστηρίξουμε το πόσο μεγαλώνει ο σύλλογος και το πόσο οι ποδοσφαιριστές μας μπορούν να κάνουν πράγματα μέσα από αυτό το παιχνίδι».