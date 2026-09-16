Μάριους - Ολυμπιακός: Έρχεται στην Αθήνα ο 28χρονος φορ
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφική περίοδο με την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμάντζι για τον οποίο έβγαλε από τα ταμεία του το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό του από τη Σαμσουνσπόρ.
Ο 28χρονος φορ έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, έχει δηλωθεί κανονικά στην ΕΠΟ και απέμενε μόνο να ταξιδέψει στη χώρα μας για να φορέσει τα ερυθρόλευκα της ομάδας.
Ο ίδιος θα μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα και αναμένεται να φτάσει στις 20:30 με πτήση από την Κωνσταντινούπολη.
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