Η αντίδραση στην Ευρώπη μετά από γκέλα στο πρωτάθλημα και τα γκολ του Μάριους στους μεγάλους

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Γιουρόπα και την μεταγραφή του σέντερ φορ του.

Άλλες δύο φορές θυμάμαι τον Ολυμπιακό να κάνει ευρωπαϊκή πρεμιέρα εντός έδρας σε φάση ομίλων προερχόμενος από τόσο κακό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα, όπως αυτό το 0-1 από τον ΟΦΗ το περασμένο Σάββατο στο Καραϊσκάκη.

Και τις δύο φορές τότε είχε βγάλει αντίδραση. Το 2009 μετά το 0-0 με την Καβάλα (2η αγωνιστική) και την απόλυση του Κετσπάγια κέρδισε 1-0 την ΑΖ στο Τσάμπιονς Λιγκ με τον Ζίκο. Και το 2021 μετά το 0-0 με τον Ατρόμητο (1η αγωνιστική) επί Πέδρο Μαρτίνς κέρδισε 2-1 την Άντβερπ στο Γιουρόπα Λιγκ.

Μακάρι να τριτώσει το καλό για τον Ολυμπιακό απόψε κόντρα στην πάρα πολύ επικίνδυνη Γιαγκελόνια, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι γενικά όταν αλλάζει ένας προπονητής και αμέσως η, σχεδόν αμέσως (όπως τώρα) έχει Ευρώπη, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Υπάρχει αυτή η νίκη με τον Βραζιλιάνο Ζίκο, όπως κι εκείνες επί της Τόπολα (5-2) με τον Καρβαλιάλ και επί της Φέρεντσβαρος (1-0) με τον Μεντιλίμπαρ, σε τρία ματς στα οποία οι προπονητές είχαν κάνει ντεμπούτο. Όπως υπάρχουν και δύο ισοπαλίες σε ντεμπούτο προπονητών στην Ευρώπη στο Καραϊσκάκη, το 1-1 με την Σλόβαν (Κορμπεράν) και το 1-1 με την Μπεσίκτας (Βούζας). Αλλά και η ήττα 0-3 από την Γκαραμπάγκ με τον Μίτσελ στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο, όπως είναι τώρα το δεύτερο του Ιμανόλ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε πάντα ότι το κλειδί είναι να ανοίξει ο Ολυμπιακός το σκορ, αλλά ας έχουμε υπόψιν μας ότι η Γιαγκελόνια ακόμη και σε τέτοια κατάσταση είναι σκληρό καρύδι! Από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες έχανε 0-1 στην Ευρώπη, τις τέσσερις ισοφάρισε, τις δύο γύρισε τα ματς και κέρδισε και μόνο στα τέσσερα έχασε και δη από ισχυρούς αντιπάλους (Μπέτις 0-2, Άγιαξ 0-3, Μπόντο 1-4 και Σερκλ Μπριζ 0-3). Όπως κι αν έχει πάντως βλέπουμε ότι κατά βάση για να την κερδίσεις πρέπει και να σκοράρεις πρώτος και να την κρατήσεις την ίδια μακριά από το γκολ. Αν φας εσύ πρώτος γκολ από τους Πολωνούς, βάσει των αποτελεσμάτων της πάντα στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, τότε το πράγμα θα δυσκολέψει αφάνταστα. Σε εφτά παιχνίδια στα οποία άνοιξαν αυτοί το σκορ έχουν πέντε νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα...

Άλλωστε, βλέποντας και τις ευρωπαϊκές πρεμιέρες του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη εδώ και πολλά χρόνια, παρατηρούμε πως αν δεχθεί πρώτος γκολ έχει τεράστιο πρόβλημα και χάνει από τη Μαρσέϊγ 0-1, τη Σάλκε 1-2, την Παρί Σεν Ζερμέν 1-4, την Μπάγερν 0-3, την Σπόρτινγκ 2-3, την Φράϊμπουργκ 2-3 και έχει σώσει μόνο ένα ματς, το 2-2 με την Τότεναμ. Αντιθέτως, όταν σκοράρει πρώτος σε τέτοια παιχνίδια έχει κερδίσει την ΑΖ 1-0, την Ατλέτικο 3-2, τη Μαρσέϊγ 1-0 και την Άντβερπ 2-1.

Μην υποτιμάμε τη Γιαγκελόνια. Σε αυτές τις τρεις σεζόν που παίζει στην Ευρώπη, είναι στο ranking της ΟΥΕΦΑ μαζί με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Άσχετο: Ο Ικάρντι προτιμάει να πάει να ζήσει στη Ρώμη, παίζοντας στη Λάτσιο, αλλά η Αλ Τζαζίρα του έχει βάλει πάνω στο τραπέζι 8 εκ. Ευρώ ετησίως για να πάει στα Εμιράτα!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν είχε σκοράρει ο Μάριους παίζοντας σε τρία παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στα Κύπελλα Ευρώπης την περασμένη σεζόν, αλλά είχε φανεί ότι είναι ένας πολύ δυνατός κι απειλητικός σέντερ φορ.

Μπορεί, εξάλλου, κάποιος να παρατηρήσει ότι έχει βάλει μέσα σε μία τριετία στο τουρκικό πρωτάθλημα οκτώ γκολ στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του, δύο στη Γαλατασαράϊ, άλλα δύο στη Φενέρμπαχτσε, ένα στην Μπεσίκτας και τρία στην Τράμπζονσπορ. Διότι έχει σημασία να σκοράρεις, αλλά έχει ίσως ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε ποιες ομάδες βάζεις γκολ.

Ο δε Μάριους στην Ευρώπη κατά την περασμένη σεζόν είχε με την Ράγιο Βαγεκάνο γκολ κι ασίστ. Όπως γκολ κι ασίστ είχε και με την Ντινάμο Κιέβου.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔