Δίχως να τους έχουν πάρει τα χρόνια, Ραχίμ Στέρλινγκ και Τζέιντον Σάντσο παραμένουν χωρίς ομάδα και το μέλλον τους προβλέπεται δυσοίωνο.

Θα περίμενε κανείς πως θα αποτελούσαν τα βασικά εξτρέμ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας μέχρι να ξεπεράσουν τα 30 του χρόνια. Αντί αυτού, τους βρίσκει κανείς, μέσα Σεπτεμβρίου, χωρίς ομάδα και με τον έναν μάλιστα να βλέπει το όνομά του κρεμασμένο στα μανταλάκια για τους λάθος λόγους - καθώς δήλωσε την ενοχή του για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.



Ο λόγος για τους Ραχίμ Στέρλινγκ και Τζέιντον Σάντσο. Δύο δαιμόνιους μεσοεπιθετικούς, που τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποίησαν μεταγραφές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ αλλά τώρα δείχνουν ότι κάτι δεν έχει πάει σωστά στις τελευταίες τους επιλογές. Κι αυτό χωρίς να είναι σε τόσο προχωρημένη, ποδοσφαιρικά, ηλικία. Μόλις τον Δεκέμβριο θα γίνει 32 ο Στέρλινγκ, για τα 27 του οδεύει ο Σάντσο... Τι συνέβη όμως και δύο Βρετανοί σταρ έφτασαν ως εδώ;

Από τη ρήξη με Τεν Χαγκ, στο... no των Τσέλσι και Άστον Βίλα

Ας ξεκινήσουμε από τον νεαρότερο της ιστορίας, που θεωρητικά, δείχνει να είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση - όχι όμως αυτή που περιμέναμε μερικά χρόνια πριν. Ο Σάντσο είχε επιλέξει σε μικρή ηλικία να αφήσει τη Μάντσεστερ Σίτι και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δίνει στους πιτσιρικάδες η Ντόρτμουντ.



Πράγματι, τόσο ο παίκτης, όσο και οι Βεστφαλοί, κέρδισαν από τη συνεργασία αυτή, με τον Άγγλο να γίνεται βασικός στα 18 του σε ομάδα του κορυφαίου επιπέδου και παράλληλα διεθνής, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δαπανά 85 εκατομμύρια ευρώ για να τον επαναπατρίσει το 2021.



Ωστόσο, παρότι ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δήλωνε τότε ότι ο Σάντσο θα γινόταν βασικό στέλεχος των Κόκκινων Διαβόλων για τα επόμενα χρόνια, αυτό δεν θα συνέβαινε. Τις δύο πρώτες σεζόν, ο Άγγλος εξτρέμ θα είχε μεν γεμάτες χρονιές αλλά με τη Γιουνάιτεντ να ταλαιπωρείται κατά τη μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του Σόλσκιερ, με τον Ραλφ Ράνγκνικ και τους Έρικ Τεν Χαγκ να ακολουθούν, η δουλειά άρχισε να χαλάει.



Η διαμάχη με τον Ολλανδό τον Σεπτέμβριο του 2023 λόγω της απόφασής του να αφήσει τον Σάντσο εκτός αποστολής για ένα ματς με την Άρσεναλ έφερε τη ρήξη, με τον Άγγλο να μένει ουσιαστικά εκτός ομάδας και να γυρνά δανεικός στην Ντόρτμουντ τον χειμώνα προσπαθώντας να μπει ξανά σε σειρά. Ο Σάντσο θα έβρισκε πράγματι χρόνο συμμετοχής αλλά το καλοκαίρι θα τον έβρισκε ξανά στο Ολντ Τράφορντ, με τον Τεν Χαγκ να τον δέχεται πίσω αλλά εντέλει να τον... ξαποστέλνει δανεικό στην Τσέλσι!

🚨🔵On this day in 2024, Jadon Sancho made his scintillating Chelsea debut against Bournemouth.



🅰️ 1 Assist.

⭐️ Man of the match

⏰ 45' Minutes played



Two year later, he’s without a club at the age of 26 years oh, that’s what baffles me the most.



What do you think that went… pic.twitter.com/PBf8MMIxgE — Trinity (@Trinityter77) September 16, 2026



Με πέντε τέρματα και δέκα ασίστ σε 41 συμμετοχές, ο Σάντσο θα παρουσίαζε συμπαθητικό πρόσωπο, κατακτώντας το Conference League, εντούτοις το γεγονός ότι οι Μπλε προσπάθησαν με κάθε τρόπο -και κατάφεραν- να αποφύγουν την υποχρεωτική οψιόν αγοράς τα λέει όλα. Κάπως έτσι ήρθε ακόμη ένας δανεισμός, αυτή τη φορά στην Άστον Βίλα, που επίσης δεν θεώρησε ότι έχει κάποιο όφελος στο να πάρει με μόνιμη μεταγραφή τον παίκτη, μετά από ένα μόλις γκολ και τρεις ασίστ σε 39 συμμετοχές.



Το συμβόλαιο του Σάντσο με τη Γιουνάιτεντ ολοκληρώθηκε, ο Άγγλος έμεινε ελεύθερος και παρότι συνδέθηκε κατά καιρούς με αρκετές ομάδες, παραμένει ελεύθερος – με την Ντόρτμουντ να απορρίπτει το ενδεχόμενο μίας νέας επιστροφής. Δεδομένα, ο 27χρονος εξτρέμ θα βρει αργά ή γρήγορα τη νέα του ομάδα, αλλά δύσκολα θα είναι του βεληνεκούς των προηγούμενων συλλόγων του, ενώ και μόνο το ότι παραμένει ακόμα free agent, λέει πολλά για έναν παίκτη που ξεκίνησε με τρομακτική προοπτική αλλά σταδιακά έχασε την προσήλωσή του και μαζί τον δρόμο για τις επιτυχίες που περιμέναμε ότι θα έχει. Οι αναφορές για τη συμπεριφορά του και τη νοοτροπία του, πολλές, και όπως φαίνεται, δικαιολογημένες...

«Έχω πρόβλημα...»

Στην περίπτωση του Στέρλινγκ, τα πράγματα δείχνουν ακόμη πιο σκοτεινά. Άλλοτε διακαής πόθος της Μάντσεστερ Σίτι, που είχε σκάσει 63 εκατομμύρια ευρώ για να τον αρπάξει από τη Λίβερπουλ, ο έμπειρος πια εξτρέμ έκανε για χρόνια την καριέρα που περιμέναμε, αποτελώντας βασικός στέλεχος των Πολιτών για επτά χρόνια, εντούτοις έκτοτε, τα πράγματα άλλαξαν δραματικά.



Στην Τσέλσι θεώρησαν ότι τα 56 εκατομμύρια που δαπάνησαν το 2022 για να τον φέρουν στο Λονδίνο θα έβγαιναν και με το παραπάνω, όμως παρά την εμπειρία του και τις δύο συμπαθητικές πρώτες του σεζόν στο Στάμφορντ Μπριτζ, η συνέχεια ήταν εφιαλτική. Ο Έντσο Μαρέσκα αποφάσισε το 2024 ότι ο Άγγλος δεν είναι στα πλάνα του, με τον δανεισμό στην Άρσεναλ που ακολούθησε να μην κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένος.



Το καλοκαίρι του 2025, ο Στέρλινγκ βρέθηκε ξανά στους Μπλε ωστόσο παρότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες να αποχωρήσει, η χρυσή τομή δεν βρέθηκε και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Premier League κατέληξε να προπονείται μόνος του, προσλαμβάνοντας γυμναστές για να τον κρατήσουν σε καλή κατάσταση. Εντέλει, μερικούς μήνες αργότερα, το πλουσιοπάροχο συμβόλαιό του λύθηκε κοινή συναινέσει και άπαντες περίμεναν να δουν το επόμενο βήμα στην καριέρα του άλλοτε απόλυτου σταρ του αγγλικού και όχι μόνο ποδοσφαίρου.

Terrifying @TheSun exclusive footage shows Raheem Sterling inhaling laughing gas at the wheel of his £270k Lambo, then slamming into a barrier in a near-death smash that could have wiped out families on the motorway.



The Sun’s exclusive dashcam footage is damning. Minutes before… pic.twitter.com/SyqAvS63ab — J Stewart (@triffic_stuff_) September 15, 2026



Η επιλογή της Φέγενορντ ξένισε σε αρκετούς, με τον Στέρλινγκ να βρίσκεται για πρώτη φορά εκτός Αγγλίας αλλά να έχει μπροστά του την ευκαιρία να βάλει ξανά την καριέρα του σε ράγες. Οκτώ συμμετοχές και μία ασίστ αργότερα, αποδείχτηκε πως αυτό δεν συνέβη, με τη σοκαριστική είδηση της σύλληψής του ενώ οδηγούσε επικίνδυνα υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών στις 28 Μαΐου ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η ρίζα του προβλήματος είναι ακόμη πιο βαθιά.



«Έχω πρόβλημα», παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ενώ προσπαθούσε να ξεφορτωθεί τις φιάλες αερίου γέλιου που είχε μαζί του, με το ζήτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή να μην είναι το πού θα βρει ο Άγγλος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αλλά αν θα αποφύγει τη φυλάκιση στις 25 Νοεμβρίου, όταν θα γίνει γνωστή η απόφαση του δικαστηρίου...



Από ακριβοπληρωμένος συλλέκτης τίτλων στις κορυφαίες ομάδες της Αγγλίας και βασικό στέλεχος των Τριών Λιονταριών, χωρίς ομάδα και με μπλεξίματα με τον νόμο. Λίγο πριν κλείσει τα 32 του χρόνια, ο Στέρλινγκ βλέπει την καριέρα του να καταρρέει και ο δρόμος της επιστροφής δείχνει πολύ, πολύ μακρινός...